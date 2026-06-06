Nabory do młodzieżowych drużyn Legia Ladies

W niedzielę, 14 czerwca na bocznym boisku przy Łazienkowskiej, odbędzie się trening naborowy do młodzieżowych drużyn Legia Ladies. Klub zaprasza na trening dziewczynki z roczników 2009-2020. Nabór ma charakter otwarty i bezpłatny - wystarczy się zarejestrować TUTAJ, przyjść na testy i pokazać swoje umiejętności.
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Testy odbędą się w godzinach 16:00 - 19:00.
Roczniki i grupy treningowe Legia Ladies:
- Żaczki - roczniki 2018-2020
- Orliczki - roczniki 2016-2017
- Młodziczki - roczniki 2014-2015
- CLJ U16 - roczniki 2011-2013
- CLJ U18 - roczniki 2009-2010