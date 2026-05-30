Pluta: Mecz numer trzy będzie jeszcze cięższy

Koszykarska Legia Warszawa zrobiła drugi krok w stronę finału Energa Basket Ligi! Po niezwykle emocjonującej i nerwowej końcówce Zieloni Kanonierzy pokonali Dziki Warszawa w drugim meczu półfinałowym play-off. – Dziki to utalentowana drużyna, byliśmy przygotowani na ciężką przeprawę – mówi po zwycięstwie rozgrywający Legii, Andrzej Pluta, i dziękuje kibicom za niesamowity doping na Bemowie.





"Dziki postawiły twarde warunki"

– Przede wszystkim byliśmy przygotowani na taki przebieg meczu. Zdawaliśmy sobie sprawę, że tamten pierwszy mecz potoczył się bardziej po naszej stronie, ale rywalom wiele rzeczy wtedy uciekło. Wiedzieliśmy, że w meczu numer dwa Dziki postawią twarde warunki i dzisiaj to pokazali. To jest bardzo dobra i utalentowana drużyna, zwłaszcza jeśli chodzi o grę w defensywie. Są też bardzo dobrze przygotowani fizycznie. Spodziewaliśmy się, że ten pojedynek może pójść w tę stronę, dlatego tym bardziej cieszymy się z dzisiejszej wygranej.



"W tym tkwi piękno sportu"

- W ostatniej minucie było sporo nerwówki, ale w tym tkwi właśnie piękno sportu – nigdy nie można być niczego pewnym do samego końca. Oczywiście my na boisku robimy wszystko, co w naszej mocy, aczkolwiek przy tak dobrym przeciwniku mecz zawsze może się skomplikować.



"Kibice byli szóstym zawodnikiem"

- Kibice byli dzisiaj naszym szóstym zawodnikiem. Pomogli nam w kluczowym momencie – kiedy brakowało już pary, oni ponieśli nas swoim dopingiem. Wielki szacunek dla naszych kibiców. Dziękujemy, że są z nami. Zresztą wspierają nas nie tylko dzisiaj, ale akurat w tym meczu to wsparcie mogliśmy odczuć wyjątkowo mocno.



"Zrobić wszystko, by zamknąć serię"

– Fajnie by było zamknąć serię w trzech meczach, ale tak jak mówię – jesteśmy przygotowani na to, że mecz numer trzy będzie jeszcze cięższy. Dziki to naprawdę dobra drużyna. Dzisiaj szala zwycięstwa przechyliła się na naszą stronę. W trzecim starciu postaramy się zagrać tak samo, a co z tego wyjdzie – zobaczymy. My ze swojej strony zrobimy absolutnie wszystko, żeby przygotować się optymalnie pod kątem taktycznym oraz fizycznym i zaprezentować jeszcze lepszą formę.