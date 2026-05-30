Carl Ponsar: Wiedziałem, że wygramy

Carl Ponsar | fot. Bodziach
Hugollek
Legionisci.com Legionisci.com

Koszykarska Legia Warszawa zrobiła drugi krok w stronę finału! Po niezwykle zaciętym spotkaniu Zieloni Kanonierzy pokonali Dziki Warszawa i w półfinałowej serii do trzech zwycięstw prowadzą już 2-0. O twardej walce, sędziowaniu, nerwach w końcówce oraz planie na poniedziałkowy mecz rozmawialiśmy z jednym z bohaterów spotkania, Carlem Ponsarem.

REKLAMA

"To była prawdziwa wojna na parkiecie"

– To był znacznie, znacznie trudniejszy mecz. Rywale postawili nam naprawdę twarde warunki i mocno na nas usiedli. Zagraliśmy też z nieco mniejszą dyscypliną niż ostatnio, ale uważam, że wykonaliśmy dobrą robotę. W odpowiednim momencie odgryźliśmy się im fizycznie i podjęliśmy tę walkę. Zdążyłem już poznać polską ligę i wiem, że tutaj tak to właśnie wygląda. Każdy mecz jest inny, sporo zależy też od kryteriów sędziowania, więc naszym zadaniem jest po prostu szybka adaptacja do warunków na boisku.

"Brak strachu w nerwowej końcówce"

– Szczerze? Byłem całkiem spokojny o wynik. Graliśmy u siebie, przed własną publicznością, a poza tym w trakcie sezonu zasadniczego rozegraliśmy już mnóstwo takich horrorów. Wyciągnęliśmy z tamtych lekcji odpowiednie wnioski. To doświadczenie zaprocentowało w samej końcówce, dlatego czułem pewność, że kontrolujemy sytuację.

"Cel na poniedziałek: 3-0 i awans"

– Oczywiście, że nastawiamy się na zamknięcie serii w poniedziałek, to dla nas najlepszy możliwy scenariusz. Nie ma co ukrywać, że to ponowne spotkanie będzie kolejną ciężką przeprawą – tym bardziej że zagramy w ich hali. Teraz najważniejsze to dobrze odpocząć, zregenerować siły i być w stu procentach gotowym na kolejną bitwę.



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.