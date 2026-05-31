Boks

Złoto Gołoty na Węgrzech

Zofia Gołota (z prawej) | fot. Legia Boks
Bodziach
W węgierskim Eger odbyła się 75. edycja bokserskich zawodów Gergely Bornemissza Memorial, w których startowało spore międzynarodowe grono. Najlepiej spośród czwórki pięściarzy Klubu Bokserskiego Legia spisała się Zofia Gołota, która po dwóch wygranych przed czasem awansowała do finału kat. -70kg. W finale legionistka pokonała 3:2 Julię Kamczyk.

Brąz w kat. -85kg w rywalizacji U-19 zdobył Antoni Bal. Antek zaprezentował się świetnie w walce z Kazachem, a wynik 1:4, jaki podali sędziowie, wzbudził wiele kontrowersji. Dobre walki z bardzo mocnymi przeciwnikami w kat. -55kg stoczyli Wiktor Fokt oraz Mateusz Piskorz.

Wyniki legionistów:
-55kg, U-17:
1/4 finału: Wiktor Fokt - Bexultan Khuzhamzhar (Kazachstan) RSC 2

1/4 finału: Mateusz Piskorz - Aidos Ussenov (Kazachstan) 0:5

-70kg, U-15:
Zofia Gołota - Aliz Ladanyi (Węgry) RSC R3
Zofia Gołota - Kira Toth (Węgry) RSC R2
Finał: Zofia Gołota - Julia Kamczyk 3:2

-85kg, U-19:
1/2 finału: Antoni Bal - Yerubay Turlybay (Kazachstan) 1:4



