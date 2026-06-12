12-15.06: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę w Rudzie Śląskiej (Burloch Arena) rugbistki Legii powalczą o pierwsze w historii klubu mistrzostwo Polski - nasze zawodniczki by wywalczyć złoto, muszą wygrać turniej. Również w sobotę, o 19:00 w Zielonej Górze, koszykarze Legii zagrają trzeci mecz finałowy z miejscowym Zastalem. Transmisja w Polsacie Sport. Mecz nr4 - w poniedziałek o 20:15, również w Zielonej Górze.

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Pięcioboiści Legii - Małgorzata Karbownik, Hanna Jakubowska, Maja Biernacka, Daniel Ławrynowicz, Maksymilian Dobosz - startować będą w trzecich zawodach Pucharu Świata w Budapeszcie.

W Radomsku odbędą się mistrzostwa Polski seniorów w podnoszeniu ciężarów, w których startować będą dwie zawodniczki KPC Legia - Izabela Kumińska (-53kg) oraz Maja Jezierska (-77kg). W Toruniu odbędą się letnie mistrzostwa Polski w dwuboju i trójboju nowoczesnym.

W Lublinie rozgrywane są Indywidualne Mistrzostwa Polski w squasha z udziałem legionistów.

Rozkład jazdy:

13.06 g. 19:00 Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa [kosz]

15.06 g. 20:15 Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa [kosz]

Młodzież:

13.06 g. 09:00 Legia U14 - Drukarz Warszawa U15 [LTC 7]

13.06 g. 11:00 Legia II U11/U12 - Polonia II Warszawa U12 [ul. Łazienkowska 3]

13.06 g. 11:00 Turbo FA Warszawa '19 - Legia U7 [Warszawa]

13.06 g. 12:00 Ząbkovia Ząbki U17 - Legia U16 [Ząbki, ul. Słowackiego 21]

13.06 g. 12:00 Korona Kielce '16 - Legia U10 [Kielce]

13.06 g. 12:00 Drukarz Warszawa '18 - Legia U8 [Al. Zieleniecka 2]

13.06 g. 12:30 Victoria Zerzeń '17 - Legia U9 [ul. Borków 18]

13.06 g. 13:00 Legia U11 - RKS Ursus Warszawa '15 [ul. Łazienkowska 3]

13.06 g. 13:00 Legia LSS U11 - Hutnik Warszawa '15 [ul. Łazienkowska 3]

13.06 g. 15:00 Pogoń Grodzisk Maz. '14 - Legia LSS U12 [Grodzisk Maz., Al. Mokronoskich 4]

13.06 g. 15:00 Juventus Academy '12 - Legia LSS U14 [ul. Marymoncka 34]

14.06 g. 12:30 Legia LSS U15 - KS L.A.S. '11 [ul. Łazienkowska 3]

14.06 g. 17:30 BVB Academy WBS II Warszawa '13 - Legia LSS U13 [ul. Strażacka 121]

Legia U12 zagra w weekend na turnieju w Zielonej Górze.