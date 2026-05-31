Marcin Herra: Przepraszam za wyniki i za rozczarowania

Marcin Herra | fot. Woytek / Legionisci.com
źródło: Legia Warszawa

"Choć ta sytuacja była złożona, nie zamierzamy udawać, że nic się nie stało. Nie szukam wymówek. Jako osoba odpowiedzialna za zarządzanie klubem biorę odpowiedzialność za obecną sytuację. Rozumiem Waszą krytykę. . Chcę Was przeprosić. Za wyniki i za rozczarowania, które mijający sezon przyniósł. Przepraszam." - pisze Marcin Herra, prezes zarządzający Legii Warszawa, w liście otwartym do kibiców stołecznej drużyny, w którym podsumowuje minione rozgrywki. Poniżej prezentujemy pełny komunikat Legii Warszawa.

Drodzy Legioniści i Legionistki,

Zakończyliśmy sezon, który był dla Legii Warszawa rozczarowaniem. Wyniki były dużo gorsze, niż wszyscy oczekiwaliśmy. Klub znalazł się w trudnej sytuacji sportowej i organizacyjnej.

Najtrudniejszy był czas zmian na stanowisku trenera. Choć ta sytuacja była złożona, nie zamierzamy udawać, że nic się nie stało. Nie szukam wymówek. Jako osoba odpowiedzialna za zarządzanie klubem biorę odpowiedzialność za obecną sytuację. Rozumiem Waszą krytykę.

Chcę Was przeprosić. Za wyniki i za rozczarowania, które mijający sezon przyniósł. Przepraszam.

 

Jednocześnie chcę podziękować tym wszystkim, którzy byli z Legią w tym czasie. Dziękuję za Wasz doping i krytykę. Macie prawo oczekiwać od Legii więcej. Dziękuję również wszystkim pracownikom i współpracownikom za ich zaangażowanie w bardzo wymagającym dla klubu czasie.

Od stycznia 2026 roku wprowadzamy zmiany. Nie wszystkie są głośne i widoczne z zewnątrz. Ich celem jest usprawnienie działania klubu. Trener Marek Papszun wprowadził swoje zasady i standardy w zarządzaniu drużyną, co przyniosło rezultaty na boisku w rundzie wiosennej. Pomimo słabej oceny całego sezonu wyniki tej części rozgrywek były już zdecydowanie lepsze. Musimy i chcemy ten kierunek kontynuować.

Do tego potrzeba dobrej współpracy kluczowych osób w klubie, a przede wszystkim jasnych zasad i jednoznacznie przypisanej odpowiedzialności. Za cały pion sportowy odpowiada Fredi Bobić, który od czerwca 2026 roku będzie funkcjonował w klubie jako Dyrektor Sportowy. W najbliższym czasie przedstawimy pełną strukturę pionu, a Fredi opowie o swoich działaniach i przedstawi kierunek działań na najbliższy czas.

Brak gry w europejskich pucharach to nie tylko rozczarowanie sportowe, ale również poważne wyzwanie dla klubu w najbliższych miesiącach. Przed nami czas wymagających decyzji sportowych, organizacyjno-finansowych. Każda publiczna informacja o Legii wywołuje emocje i jest szeroko omawiana. Nie zawsze wszystko możemy i jesteśmy w stanie skomentować, natomiast wiem, że oczekujecie większej otwartości i lepszej komunikacji ze strony Legii. Przed startem przygotowań poinformujemy o wzmocnieniu tego obszaru.

Drodzy Kibice,

W Legii ambicje zawsze powinny być wysokie. Nie będę dziś składał wielkich obietnic. Przed nami wiele pracy i ważnych decyzji. Będziemy podejmować je odpowiedzialnie i w najlepszym interesie Legii.

Marcin Herra

Prezes Zarządzający (CEO)

Od Redakcji Legionisci.com:

Wbrew zapowiedziom z grudnia, do dziś nie doczekaliśmy się wyjaśnienia przyczyn kryzysu, który dotknął Legię ubiegłej jesieni. Odpowiedzialność została całkowicie rozmyta, niewyjaśniony pozostaje okres oczekiwania na Marka Papszuna, który kosztował Legię najwięcej punktów. Pod koniec sezonu wystąpiliśmy do prezesa zarządzającego z propozycją wywiadu podsumowującego  sezon 2025/26, ale nie otrzymaliśmy pozytywnej odpowiedzi.


Komentarze (40)

t - 14 minut temu, *.edu.pl

To on Marin czy Marcin?

Pedro de Varsovia - 28 minut temu, *.smgorczewska.pl

Kto na to pierdzenie jeszcze się nabiera?
Nieudacznik właśnie gra na emocjach, już nawet nie składa obietnic, ale gdzieś miedzy wierszami wyraźnie da się odczuć, że chodzi o pieniądze od kibiców.
Korporacyjny apel o dostarczanie gotówki pod wskazany adres, bo aktualnie nie ma czym palić w piecu.

Junior23 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Mamy rozumieć że tą odpowiedzialnością jest to oświadczenie? Czy Pan Hera poda się do dymisji?

Emeryt - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Człowieku odejdź od 5 lat ta sama gadka a w tym czasie 2 razy opieraliśmy się o spadek. Przy tym zarządzie za 3 razem może się nie udać. Inni inwestuja, wzmacniaja sklady a Legia stoi w miejscu czyli cofa się w rozwoju. Śledzia który zdobył 2 mistrzostwa U19, wprowadził 2 drużynę szczebel wyżej wyrzuciliście z klubu.

Przepraszam że Bobić został dyrektorem sportowym - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

bo nie miałem innego pomysłu, więc znowu dokonamy zamiany stanowisk ale nie ludzi 🤣

gazza - 2 godziny temu, *.orange.pl

I ten jego fałszywy uśmiech...
Zamiast przepraszać podaj się do dymisji i odejdz !
Miej honor , człowieku...

PLBBOY - 2 godziny temu, *.inetia.pl

Herra i Mioduski to nowotwór Legii. Won z klubu a przeprosiny może wsadzić sobie właśnie tam.

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl

Wiecie gdzie my mamy wasze przeprosiny nieudacznicy z zarządu z Pudlem na czele???

A Ja - 3 godziny temu, *.vectranet.pl

Nie przyjmuje przeprosin ,MP będzie tymi przeprosimami 😁

kuman - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl

pierwszy błąd wypowiedzi. Legioniści i Legionistki, Panie Marcinie odwrotnie, jak to się mówi Ladies and Gentlemen

Simon - 7 godzin temu, *.orange.pl

Dwa przysłowia/powiedzenia: "Papier wszystko przyjmie" + "Po owocach ich poznacie".

Aryon - 8 godzin temu, *.play.pl

A gdzie dymisja panie Herra? To pan był twarzą i pomysłodawcą takiego zestawienia pionu sportowego złożonego z 2 de facto dyrektorów sportowych. To pan ponosi odpowiedzialność za ten sezon. Nie Żewłakow, ale pan powinien być pierwszą osobą do pożegnania przez klub za nieudolność organizacyjną, działanie na szkodę klubu i niespełnione cele sezonu. Takich prezesów jak pan powinno się wykopywać na zbity pysk.

Maras - 8 godzin temu, *.play.pl

Bla.... Bla.... Bla....
Ponad 20 lat przepracowałem w korpo i potrafię wygłaszać bardziej sensowne mowy.
Niniejszym oferuję swoje usługi na stanowisku rzecznika prasowego Legii za 5% poborów Herry.
Na starej jeszcze Żylecie zasiadywałem od ponad 50 lat i Legia to ja i my wszyscy, którzy mamy ją w sercu a nie w Excelu.

Cóż za przypadek... - 9 godzin temu, *.246.10

Ledwie kilka dni temu Pan Kamil Dumała z Legionisci.com próbuje nam żenić farmazony w swoim artykule, że jak hiena przeprosi, to wszystko będzie już inaczej/super i cóż za przypadek... hiena przeprasza. :)

Bajoierw Wandzel wydouj 20 baniek teraz Hiera niszczy i doi Legie - 9 godzin temu, *.co.uk

Dla mnie ten człowiek świadomie niszczy nazwe Legia, a Mioduski już nie ma władzy po noč przegrał w karty z Herâ o Legie

Warszawiak1234 - 9 godzin temu, *.play-internet.pl

Przeprosiny przyjęte. Miej teraz honor i odejdź. Nie niszcz dziedzictwa któremu na imię Legia.

Darek - 9 godzin temu, *.tpnet.pl

Jaki zarząd takie wyniki. Teraz oszust z silvera po przesuwa swoich klakierów ze stołka na stołek i już będzie fajnie. Można łyknąć ten stek bzdur i lecieć szybciutko po karnecik.
I czekamy na kolejnych Rajoviciów.
Chyba nie ma sensu robić protestów na 90 minut. Już żeśmy się sami ośmieszyli w poprzednim sezonie. Nie róbmy więcej błaznów z siebie. Wystarczy, że oszust z silvera robi z nami co chce.
I najważniejsze. Presja ma sens 🤣🤣🤣

Hiszpan - 9 godzin temu, *.telnaptelecom.pl

Żenua.
Opierd .. Otto za grosze. Potem jeszcze pewnie Piątkowskiego, obu Urbańskich.
Przyjdzie paru dziadków z kartą na ręku i będzie płacz że w listopadzie znowu gramy o utrzymanie. Pajace.

Szpic - 10 godzin temu, *.play.pl

Prezesik Herra znalazł kozła ofiarnego w postaci Żewłakowa (miał swoje za uszami) i wydaje mu się że mdłymi przeprosinami sprawa tego sezonu jest załatwiona. Otóż tak łatwo nie przejdzie. Kto miał nadzorować klub z ramienia właściciela? Właśnie Herra, a Mioduski dorzucił mu Bobića (to takie klubowe piąte koło u wozu). Całość wygląda tak jak wg starego powiedzenia: " Kowal zawinił, a Cygana powiesili".

Borsalino - 10 godzin temu, *.orange.pl

Zenada !
Łaskawie przemówił . słowami pracownika z działu marketingu. specjalista od zupek Chińskich , totalnie odklejony sztywniak. Mam przeczucie graniczące z pewnością, iż chodzi tylko i wyłącznie o zakup karnetów i brak protestu.
Oświadczenie niczego nie zmienia, tu chodzi o klasę, honor i kontakt z kibicami, których ma w du...ie.

MZ80 - 10 godzin temu, *.centertel.pl

I znowu muszę zacytować Kazika Co żeście S......y uczynili z tego klubu

Marek wieśniarek - 10 godzin temu, *.play.pl

Dzisiejsi kibice Legii to feajerzy. Ewidentnie mioduski wyprowadza pieniadze. Co roku sprzedawanie gwiazd co roku dlug sie zwieksza. Niby ze poprzez pensje i transfery do klubu i odszkodowania dla trenerow. Ale kto za to odpowiada ? Kto co sezon wyprzedaje trenerom trzon zeapolu nie dając szans na nornaknie przygotowania? Skad wiadomo ze sprowadzono pilkarzy za grube pieniadze jak wszystko jest utajniane przez zarzad i kluby z którymi są robione transfery mają zakaz publikacji kwot. Już wszystko wyszlo jak prezea Besiktasu mówil że hajs za Muciego poszedł na jakieś różne konta a nie na konto klubu. Co roku sprzedawanie pilkarzy za miliony euro i sprowadzanie szrotu za darmo. Co roku nowy dyrektor soirtowy siwieje i wpada w alkoholizm bo nie umie sprowadzic klasowych pilakrzy za darmo, ze słabą pensją, na już, do zespołu który się cały czas osłabiabi nie gra o mistrza. Kto ma uwierzyć w jakiś projekt jeżeli każdy zalążek dobrej drużyny jest rozprzedawany. Co krwa sezon. Kiedyś to jeszcze puszczali w media jakieś fejk kwoty niby po pare mionów za rajowicza albo tego ze Slowenii😃 dziś już kompletnie to mają w du...e bo kibole utlrasi jedynie co zrobią to pobluzgają na meczu. A oni se popijają szampana, a raz do roku czat gpt napisze list o niczym na odpi...ol. A wy dalej nic. Stalismy się spoleczenstwem frajerow. Politycy nas ruh...ja i smieją sie w twarz i nic. Dadzą wam ochłapy a wy dalej chodzicie na te glupie mecze i dajeciw pluć se w twarz. Husaria z sadyby

Ju(L)ius - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl

@Marek wieśniarek: brawo!!!!

Elf - 10 godzin temu, *.vectranet.pl

To teraz pora na oświadczenie NS, czy już można odkładać kasę a karnet czy jednak zdecydują się na 3 godzinny protest...jedni i drudzy warci siebie

V. - 11 godzin temu, *.tpnet.pl

Ok. Przeprosiłeś, a teraz zrób coś naprawdę dobrego dla Legii i namów kudłatego żeby uwolnił nas od swojej osoby.

Powiśle koLko - 11 godzin temu, *.play.pl

Wstyd że tyłu kibiców dało ocenę 3. Walka o utrzymanie. Brak podium. Fatalne mecze jak z Lechem. 2 to najwięcej co można dać za ten sezon.

Roma - 11 godzin temu, *.lunet.eu

Tak redakcjo, trzeba cisnąć pana prezesa zarządzającego o wytłumaczenie wielu kwestii, bo to pokaże jakimi są fachowcami. Aczkolwiek docenić należy, że stać go było chociaż na te zdawkowe przeprosiny.

Cóż za przypadek... - 8 godzin temu, *.246.10

@Roma: Wygrałeś konkurs bez nagród, na najśmieszniejszy komentarz. :)

Zawsze - 11 godzin temu, *.orange.pl

Cała Legia oczekuje od Was już tylko jednego:

Mioduski - sprzedaj klub !🤬🤡💩☠️


⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

Kobo(L)t - 11 godzin temu, *.centertel.pl

Mamy nowego prezesa. Łubudubu.... Bez spiny ten gość wydaje się mieć jako jedyny jakiekolwiek kompetencje, bo rozsądku to już nie jak za pudla przeprasza. Kolejne korpo zagrywki.

Claude AI - 11 godzin temu, *.t-mobile.pl

Fajnie mi wyszło? Bez konkretów, bez odpowiedzialności, z rozmyciem wszystkiego. przeprosił (to nic nie kosztuje) i ma spokój. Teraz bobek się będzie produkował o niczym, służę pomocą.

L - 11 godzin temu, *.play.pl

Rozczarowujące to jest to, ze tak planujecie budzet, ze brak pucharow to jakis finansowy dramat. A przeciez rok temu o maly wlos tez bysmy w nich nie grali bo prawie odpadlismy w eliminacjach. Co by sie wtedy stalo? Upadalibysmy? Kiedy oni w koncu zaczna budowac na zdrowych zasadach i jak sa puchary to sobie bic brawo, ze udalo sie zarobic wiecej i wtedy w nastepnym okienku wzmocnic sklad kims drozszym? A oni awans do pucharow traktują jako ulge, ze sie budzet zepnie. Komedia.

Bidon - 11 godzin temu, *.t-mobile.pl

@L:
Byot puchary 5 minutowe przeciez🤣

Brat - 11 godzin temu, *.play.pl

Prezes zarządzający? A kim jest Mioduski w takim razie? Dlaczego on nie przeprosił jako właściciel i prezes tylko zasłania się Herrą?

Wawa - 11 godzin temu, *.play.pl

Won kasztanie ty niemasz pojecia o prowadzeniu klubu pilksrskiego a swoje przepraszam wsadz sobie w dup......

e(L)o - 12 godzin temu, *.ksiezyc.pl

a kto to

Ibor - 12 godzin temu, *.centertel.pl

Jako , że tekst pojawił mi się na mailu i jak go czytałem pierwsza myśl - piekło zamarzło i Mioduski przeprasza jednak podpis u dołu sprowadził do rzeczywistości .

(L) - 12 godzin temu, *.ilabs.pl

Won

Jak najszybciej, jak najdalej

Miodkuski wszystko zepsułeś!!!!

Marcin Hewra - 12 godzin temu, *.vectranet.pl

oooo jest, wyszedł

Zwykły Żu(L) - 2 godziny temu, *.40.138

@Marcin Hewra: Jak szczur z nory bo zbliża się czas sprzedaży karnetów

