Marin Herra: Przepraszam za wyniki i za rozczarowania

Marcin Herra | fot. Woytek / Legionisci.com
źródło: Legia Warszawa

"Choć ta sytuacja była złożona, nie zamierzamy udawać, że nic się nie stało. Nie szukam wymówek. Jako osoba odpowiedzialna za zarządzanie klubem biorę odpowiedzialność za obecną sytuację. Rozumiem Waszą krytykę. . Chcę Was przeprosić. Za wyniki i za rozczarowania, które mijający sezon przyniósł. Przepraszam." - pisze Marcin Herra, prezes zarządzający Legii Warszawa, w liście otwartym do kibiców stołecznej drużyny, w którym podsumowuje minione rozgrywki. Poniżej prezentujemy pełny komunikat Legii Warszawa.

Drodzy Legioniści i Legionistki,

Zakończyliśmy sezon, który był dla Legii Warszawa rozczarowaniem. Wyniki były dużo gorsze, niż wszyscy oczekiwaliśmy. Klub znalazł się w trudnej sytuacji sportowej i organizacyjnej.

Najtrudniejszy był czas zmian na stanowisku trenera. Choć ta sytuacja była złożona, nie zamierzamy udawać, że nic się nie stało. Nie szukam wymówek. Jako osoba odpowiedzialna za zarządzanie klubem biorę odpowiedzialność za obecną sytuację. Rozumiem Waszą krytykę.

Chcę Was przeprosić. Za wyniki i za rozczarowania, które mijający sezon przyniósł. Przepraszam.

 

Jednocześnie chcę podziękować tym wszystkim, którzy byli z Legią w tym czasie. Dziękuję za Wasz doping i krytykę. Macie prawo oczekiwać od Legii więcej. Dziękuję również wszystkim pracownikom i współpracownikom za ich zaangażowanie w bardzo wymagającym dla klubu czasie.

Od stycznia 2026 roku wprowadzamy zmiany. Nie wszystkie są głośne i widoczne z zewnątrz. Ich celem jest usprawnienie działania klubu. Trener Marek Papszun wprowadził swoje zasady i standardy w zarządzaniu drużyną, co przyniosło rezultaty na boisku w rundzie wiosennej. Pomimo słabej oceny całego sezonu wyniki tej części rozgrywek były już zdecydowanie lepsze. Musimy i chcemy ten kierunek kontynuować.

Do tego potrzeba dobrej współpracy kluczowych osób w klubie, a przede wszystkim jasnych zasad i jednoznacznie przypisanej odpowiedzialności. Za cały pion sportowy odpowiada Fredi Bobić, który od czerwca 2026 roku będzie funkcjonował w klubie jako Dyrektor Sportowy. W najbliższym czasie przedstawimy pełną strukturę pionu, a Fredi opowie o swoich działaniach i przedstawi kierunek działań na najbliższy czas.

Brak gry w europejskich pucharach to nie tylko rozczarowanie sportowe, ale również poważne wyzwanie dla klubu w najbliższych miesiącach. Przed nami czas wymagających decyzji sportowych, organizacyjno-finansowych. Każda publiczna informacja o Legii wywołuje emocje i jest szeroko omawiana. Nie zawsze wszystko możemy i jesteśmy w stanie skomentować, natomiast wiem, że oczekujecie większej otwartości i lepszej komunikacji ze strony Legii. Przed startem przygotowań poinformujemy o wzmocnieniu tego obszaru.

Drodzy Kibice,

W Legii ambicje zawsze powinny być wysokie. Nie będę dziś składał wielkich obietnic. Przed nami wiele pracy i ważnych decyzji. Będziemy podejmować je odpowiedzialnie i w najlepszym interesie Legii.

Marcin Herra

Prezes Zarządzający (CEO)

Od Redakcji Legionisci.com:

Wbrew zapowiedziom z grudnia, do dziś nie doczekaliśmy się wyjaśnienia przyczyn kryzysu, który dotknął Legię ubiegłej jesieni. Odpowiedzialność została całkowicie rozmyta, niewyjaśniony pozostaje okres oczekiwania na Marka Papszuna, który kosztował Legię najwięcej punktów. Pod koniec sezonu wystąpiliśmy do prezesa zarządzającego z propozycją wywiadu podsumowującego  sezon 2025/26, ale nie otrzymaliśmy pozytywnej odpowiedzi.


Komentarze (15)

Elf - 4 minuty temu, *.vectranet.pl

To teraz pora na oświadczenie NS, czy już można odkładać kasę a karnet czy jednak zdecydują się na 3 godzinny protest...jedni i drudzy warci siebie

V. - 9 minut temu, *.tpnet.pl

Ok. Przeprosiłeś, a teraz zrób coś naprawdę dobrego dla Legii i namów kudłatego żeby uwolnił nas od swojej osoby.

Powiśle koLko - 18 minut temu, *.play.pl

Wstyd że tyłu kibiców dało ocenę 3. Walka o utrzymanie. Brak podium. Fatalne mecze jak z Lechem. 2 to najwięcej co można dać za ten sezon.

Roma - 45 minut temu, *.lunet.eu

Tak redakcjo, trzeba cisnąć pana prezesa zarządzającego o wytłumaczenie wielu kwestii, bo to pokaże jakimi są fachowcami. Aczkolwiek docenić należy, że stać go było chociaż na te zdawkowe przeprosiny.

Zawsze - 51 minut temu, *.orange.pl

Cała Legia oczekuje od Was już tylko jednego:

Mioduski - sprzedaj klub !🤬🤡💩☠️


⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

Kobo(L)t - 52 minuty temu, *.centertel.pl

Mamy nowego prezesa. Łubudubu.... Bez spiny ten gość wydaje się mieć jako jedyny jakiekolwiek kompetencje, bo rozsądku to już nie jak za pudla przeprasza. Kolejne korpo zagrywki.

Claude AI - 57 minut temu, *.t-mobile.pl

Fajnie mi wyszło? Bez konkretów, bez odpowiedzialności, z rozmyciem wszystkiego. przeprosił (to nic nie kosztuje) i ma spokój. Teraz bobek się będzie produkował o niczym, służę pomocą.

L - 58 minut temu, *.play.pl

Rozczarowujące to jest to, ze tak planujecie budzet, ze brak pucharow to jakis finansowy dramat. A przeciez rok temu o maly wlos tez bysmy w nich nie grali bo prawie odpadlismy w eliminacjach. Co by sie wtedy stalo? Upadalibysmy? Kiedy oni w koncu zaczna budowac na zdrowych zasadach i jak sa puchary to sobie bic brawo, ze udalo sie zarobic wiecej i wtedy w nastepnym okienku wzmocnic sklad kims drozszym? A oni awans do pucharow traktują jako ulge, ze sie budzet zepnie. Komedia.

Bidon - 54 minuty temu, *.t-mobile.pl

@L:
Byot puchary 5 minutowe przeciez🤣

Brat - 1 godzinę temu, *.play.pl

Prezes zarządzający? A kim jest Mioduski w takim razie? Dlaczego on nie przeprosił jako właściciel i prezes tylko zasłania się Herrą?

Wawa - 1 godzinę temu, *.play.pl

Won kasztanie ty niemasz pojecia o prowadzeniu klubu pilksrskiego a swoje przepraszam wsadz sobie w dup......

e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl

a kto to

Ibor - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Jako , że tekst pojawił mi się na mailu i jak go czytałem pierwsza myśl - piekło zamarzło i Mioduski przeprasza jednak podpis u dołu sprowadził do rzeczywistości .

(L) - 1 godzinę temu, *.ilabs.pl

Won

Jak najszybciej, jak najdalej

Miodkuski wszystko zepsułeś!!!!

Marcin Hewra - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

oooo jest, wyszedł

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
