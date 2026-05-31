Marin Herra: Przepraszam za wyniki i za rozczarowania

"Choć ta sytuacja była złożona, nie zamierzamy udawać, że nic się nie stało. Nie szukam wymówek. Jako osoba odpowiedzialna za zarządzanie klubem biorę odpowiedzialność za obecną sytuację. Rozumiem Waszą krytykę. . Chcę Was przeprosić. Za wyniki i za rozczarowania, które mijający sezon przyniósł. Przepraszam." - pisze Marcin Herra, prezes zarządzający Legii Warszawa, w liście otwartym do kibiców stołecznej drużyny, w którym podsumowuje minione rozgrywki. Poniżej prezentujemy pełny komunikat Legii Warszawa.

Drodzy Legioniści i Legionistki,

Zakończyliśmy sezon, który był dla Legii Warszawa rozczarowaniem. Wyniki były dużo gorsze, niż wszyscy oczekiwaliśmy. Klub znalazł się w trudnej sytuacji sportowej i organizacyjnej.

Najtrudniejszy był czas zmian na stanowisku trenera. Choć ta sytuacja była złożona, nie zamierzamy udawać, że nic się nie stało. Nie szukam wymówek. Jako osoba odpowiedzialna za zarządzanie klubem biorę odpowiedzialność za obecną sytuację. Rozumiem Waszą krytykę.

Chcę Was przeprosić. Za wyniki i za rozczarowania, które mijający sezon przyniósł. Przepraszam.





Jednocześnie chcę podziękować tym wszystkim, którzy byli z Legią w tym czasie. Dziękuję za Wasz doping i krytykę. Macie prawo oczekiwać od Legii więcej. Dziękuję również wszystkim pracownikom i współpracownikom za ich zaangażowanie w bardzo wymagającym dla klubu czasie.

Od stycznia 2026 roku wprowadzamy zmiany. Nie wszystkie są głośne i widoczne z zewnątrz. Ich celem jest usprawnienie działania klubu. Trener Marek Papszun wprowadził swoje zasady i standardy w zarządzaniu drużyną, co przyniosło rezultaty na boisku w rundzie wiosennej. Pomimo słabej oceny całego sezonu wyniki tej części rozgrywek były już zdecydowanie lepsze. Musimy i chcemy ten kierunek kontynuować.

Do tego potrzeba dobrej współpracy kluczowych osób w klubie, a przede wszystkim jasnych zasad i jednoznacznie przypisanej odpowiedzialności. Za cały pion sportowy odpowiada Fredi Bobić, który od czerwca 2026 roku będzie funkcjonował w klubie jako Dyrektor Sportowy. W najbliższym czasie przedstawimy pełną strukturę pionu, a Fredi opowie o swoich działaniach i przedstawi kierunek działań na najbliższy czas.

Brak gry w europejskich pucharach to nie tylko rozczarowanie sportowe, ale również poważne wyzwanie dla klubu w najbliższych miesiącach. Przed nami czas wymagających decyzji sportowych, organizacyjno-finansowych. Każda publiczna informacja o Legii wywołuje emocje i jest szeroko omawiana. Nie zawsze wszystko możemy i jesteśmy w stanie skomentować, natomiast wiem, że oczekujecie większej otwartości i lepszej komunikacji ze strony Legii. Przed startem przygotowań poinformujemy o wzmocnieniu tego obszaru.

Drodzy Kibice,

W Legii ambicje zawsze powinny być wysokie. Nie będę dziś składał wielkich obietnic. Przed nami wiele pracy i ważnych decyzji. Będziemy podejmować je odpowiedzialnie i w najlepszym interesie Legii.

Marcin Herra

Prezes Zarządzający (CEO)

Od Redakcji Legionisci.com:

Wbrew zapowiedziom z grudnia, do dziś nie doczekaliśmy się wyjaśnienia przyczyn kryzysu, który dotknął Legię ubiegłej jesieni. Odpowiedzialność została całkowicie rozmyta, niewyjaśniony pozostaje okres oczekiwania na Marka Papszuna, który kosztował Legię najwięcej punktów. Pod koniec sezonu wystąpiliśmy do prezesa zarządzającego z propozycją wywiadu podsumowującego sezon 2025/26, ale nie otrzymaliśmy pozytywnej odpowiedzi.