Bobić nowym dyrektorem sportowym Legii

Fredi Bobić | fot. Mishka / Legionisci.com
Woytek
Tydzień temu Legia Warszawa poinformowała, że Michał Żewłakow przestaje pełnić funkcję dyrektora sportowego pierwszego zespołu Legii Warszawa.  W ubiegłym sezonie Żewłakow (jako dyrektor sportowy) w duecie z Fredim Bobiciem (jako szef operacji sportowych) odpowiadali za kwestie transferowe i budowę kadry pierwszego zespołu, co skończyło się spektakularną klęską na każdym polu.

Od czerwca funkcję  dyrektora sportowego będzie pełnił Fredi Bobić, który zostaje w klubie na kolejny sezon. W najbliższych dniach klub przedstawi pełną strukturę pionu sportowego, w którego skład na pewno wejdą Piotr Zasada (obecnie dyrektor skautingu) i Marek Papszun, a Bobić ma opowiedzieć o swoich działaniach i przedstawić kierunek działań na najbliższy czas.

 



Komentarze (5)

Paczkomat - 4 minuty temu, *.99.28

To jakis inny Bobić? Nie ten co nam ściągnąl Rajovica za 3 bańki?

Rikki - 22 minuty temu, *.centertel.pl

Facet w Niemczech spuścił dwa kluby do.nizszej klasy teraz bierze się za Legię oby nie sprawdziło się posiedzenie do trzech razy sztuka..
Moim zdaniem powinien zaliczyć zjazd wspólnie z Żewłakiem.

J - 34 minuty temu, *.vectranet.pl

O transferach będzie decydował Papszun. Żaden transfer nie przejdzie bez jego okejki i zanim ktoś zacznie krytykować Bobica, powinien sobie to uświadomić.

Bobic może być tutaj dobrym wyborem, ma znajomości, więc teoretycznie może proponować Papszunowi większą bazę nazwisk.

Kobo(L)t - 50 minut temu, *.centertel.pl

Zasada i Bobić, starszny duet. Niestety mają szansę przejechac sie na du...e Papszuna.

robochłop - 56 minut temu, *.orange.pl

Teraz to już tylko cud ,miód i orzeszki...a tak naprawdę to mój Boże-ratuj się kto może....

