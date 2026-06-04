Ramowy terminarz 2. ligi w sezonie 2026/27

W sezonie 2026/2027 Legia II Warszawa występować będzie w 2. lidze. Rozgrywki rozpoczną się w dniach 25-26 lipca, natomiast ostatnia kolejka rozegrana zostanie 29-30 maja przyszłego roku.
Na początek czerwca zaplanowano baraże o awans do 1. ligi.
Ramowy terminarz 2. ligi:
1. kolejka - 25-26 lipca 2026
2. kolejka - 1-2 sierpnia 2026
3. kolejka - 8-9 sierpnia 2026
4. kolejka - 15-16 sierpnia 2026
5. kolejka - 22-23 sierpnia 2026
6. kolejka - 29-30 sierpnia 2026
7. kolejka - 5-6 września 2026
8. kolejka - 12-13 września 2026
9. kolejka - 19-20 września 2026
10. kolejka - 3-4 października 2026
11. kolejka - 10-11 października 2026
12. kolejka - 17-18 października 2026
13. kolejka - 24-25 października 2026
14. kolejka - 31 października-1 listopada 2026
15. kolejka - 7-8 listopada 2026
16. kolejka - 14-15 listopada 2026
17. kolejka - 21-22 listopada 2026
18. kolejka - 28-29 listopada 2026
19. kolejka - 5-6 grudnia 2026
20. kolejka - 20-21 lutego 2027
21. kolejka - 27-28 lutego 2027
22. kolejka - 6-7 marca 2027
23. kolejka - 13-14 marca 2027
24. kolejka - 20-21 marca 2027
25. kolejka - 27 marca 2027
26. kolejka - 3-4 kwietnia 2027
27. kolejka - 10-11 kwietnia 2027
28. kolejka - 17-18 kwietnia 2027
29. kolejka - 24-25 kwietnia 2027
30. kolejka - 1-2 maja 2027
31. kolejka - 8-9 maja 2027
32. kolejka - 15-16 maja 2027
33. kolejka - 22-23 maja 2027
34. kolejka - 29-30 maja 2027
baraże o 1. ligę - 1-2 czerwca i 5-6 czerwca