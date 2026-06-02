Marek Papszun trenerem maja w Ekstraklasie

Marek Papszun | fot. Mishka / Legionisci.com
źródło: Ekstraklasa

Marek Papszun został wybrany Trenerem Maja 2026 w Ekstraklasie. Szkoleniowiec Legii Warszawa poprowadził zespół do kompletu zwycięstw w ostatnim miesiącu sezonu.

REKLAMA

Legia była w maju jedyną drużyną, która zdobyła 12 punktów. W okresie od 31. do 34. kolejki Warszawianie wygrali wszystkie cztery mecze, strzelili osiem goli i stracili tylko jednego. Miesiąc rozpoczęli od zwycięstwa 1-0 z Widzewem Łódź przy Łazienkowskiej. Tydzień później Legia znów wygrała 1-0 - tym razem na wyjeździe z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. W 33. kolejce drużyna Papszuna pokonała w Gdańsku Lechię 2-1, a sezon zamknęła najbardziej efektownym występem miesiąca: zwycięstwem 4-0 z Motorem Lublin.

 

Dla Marka Papszuna to 11. nagroda Trenera Miesiąca w karierze. Już wcześniej był liderem klasyfikacji wszech czasów, a teraz jeszcze umocnił się na pierwszym miejscu. Poprzednie wyróżnienie odebrał w listopadzie 2025 roku jako trener Rakowa Częstochowa.



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.