Marek Papszun trenerem maja w Ekstraklasie

Marek Papszun został wybrany Trenerem Maja 2026 w Ekstraklasie. Szkoleniowiec Legii Warszawa poprowadził zespół do kompletu zwycięstw w ostatnim miesiącu sezonu.

REKLAMA

Legia była w maju jedyną drużyną, która zdobyła 12 punktów. W okresie od 31. do 34. kolejki Warszawianie wygrali wszystkie cztery mecze, strzelili osiem goli i stracili tylko jednego. Miesiąc rozpoczęli od zwycięstwa 1-0 z Widzewem Łódź przy Łazienkowskiej. Tydzień później Legia znów wygrała 1-0 - tym razem na wyjeździe z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. W 33. kolejce drużyna Papszuna pokonała w Gdańsku Lechię 2-1, a sezon zamknęła najbardziej efektownym występem miesiąca: zwycięstwem 4-0 z Motorem Lublin.





Dla Marka Papszuna to 11. nagroda Trenera Miesiąca w karierze. Już wcześniej był liderem klasyfikacji wszech czasów, a teraz jeszcze umocnił się na pierwszym miejscu. Poprzednie wyróżnienie odebrał w listopadzie 2025 roku jako trener Rakowa Częstochowa.

