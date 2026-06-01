Media: Lazio zainteresowane Hindrichem

Jak informują włoskie media, SS Lazio jest zainteresowane pozyskaniem bramkarza Legii Warszawa, Otto Hindricha.

REKLAMA

23-latek trafił do Legii w styczniu, wywalczył sobie miejsce w składzie i szybko stał się jednym z najpewniejszych punktów stołecznego zespołu. To zaowocowało pierwszym powołaniem do reprezentacji Rumunii. Po odejściu Kacpra Tobiasza będzie rywalizował o miejsce w bramce z 31-letnim Ivanem Brkiciem, który dołączył do drużyny w letnim oknie transferowym.





Kontrakt Otto Hindricha obowiązuje do końca maja 2030 roku.