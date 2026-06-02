10-lecie Dobrych Ludzi

fot. Dobrzy Ludzie
Bodziach
Grupa Dobrzy Ludzie skończyła 10 lat. Znają ją wszyscy - głównie za sprawą bajkowych graffiti w szpitalach dziecięcych, dziesiątek zbiórek dla pacjentów legijnych gadżetów, pluszaków i wielu innych, czy z organizacji zbiórek pieniędzy na legijną karetkę, czy ambulans. Malują legijne grafy i od dekady rozsławiają dobre imię Legii Warszawa. W ostatni weekend grupa w licznym gronie uczciła swoje urodziny.

"10 lat Dobrych Ludzi to w naszym odczuciu dobrze spędzony czas. Co robiliśmy przez dekadę łatwo zobaczycie na naszych social mediach. Dla nas te 10 lat to liczne historie z naszego działania, w których brało udział wiele osób. Bywaliśmy bardzo zmęczeni, sfrustrowani i podłamani. Płakaliśmy ze śmiechu, ale pojawiały się i łzy wzruszenia. Spotykaliśmy się z ludzką sympatią i ogromną wdzięcznością. Zdarzały się również obawy i posądzenie o odrabianie zasądzonych prac społecznych. Wszystko co zrobiliśmy, staraliśmy się zawsze wykonać jak najlepiej potrafimy, charytatywnie, w naszym wolnym czasie, z potrzeby naszych serduszek. Bogatsi o dekadę cennych doświadczeń i otoczeni wieloma osobami, na które możemy liczyć, będziemy pisać kolejne rozdziały naszej Dobroludziowej Opowieści" - podsumowują Dobrzy Ludzie.


Komentarze (2)

Fan Kacpera - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Brawo Gratulacje i kolejnych 10 /20/50/100 lat zdrowia i wszystkiego co najlepsze dla Was bo robotę robicie rewelacyjną
Szacunek i wielkie Brawo dla Was

Tomek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl

STO LAT PANIE I PANOWIE!!!!

