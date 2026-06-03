26. urodziny Andrzeja Pluty

Dzisiaj Andrzej Pluta świętuje 26. urodziny. Podopieczny Heiko Rannuli trafił do Legii przed rozpoczęciem rozgrywek 2024/2025 i już w pierwszym sezonie w barwach naszego klubu sięgnął po mistrzostwo Polski. W ostatnich miesiącach Pluta rozwinął się zarówno jako zawodnik oraz jako lider zespołu, co przełożyło się na indywidualne wyróżnienia, w tym MVP sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi.

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Biorąc pod uwagę krajowe oraz europejskie parkiety Andrzej Pluta rozegrał 96 meczów w barwach Legii. W raz z drużyną jest na dobrej drodze, żeby obronić tytuł mistrzowski.

Z okazji urodzin życzymy Andrzejowi przede wszystkim zdrowia, a także dalszych sukcesów z Legią oraz w życiu prywatnym.