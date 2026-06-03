3.06: Rozkład jazdy

Dziś w LTC rozegrany zostanie pierwszy półfinałowy mecz mistrzostw Polski do lat 15, w którym Legia mierzyć się będzie ze Śląskiem Wrocław. Godzinę później we Wrocławiu, Legia U17 rozegra pierwszy mecz finałowy mistrzostw Polski, również ze Śląskiem.

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Rozkład jazdy:



03.06 g. 19:00 Legionistki II Warszawa - Stomil Olsztyn [III liga kobiet][LTC 7]

Młodzież:

03.06 g. 12:00 Legia Warszawa U15 - Śląsk Wrocław '11 [półfinał MP U-15 - mecz nr 1][LTC 7]

03.06 g. 13:00 Śląsk Wrocław '09 - Legia Warszawa U17 [finał MP U-17 - mecz nr 1][Wrocław, ul. Na Niskich Łąkach 8]

03.06 g. 15:00 UKS Varsovia '13 - Legia Warszawa U13 [ul. Międzyparkowa 4]

03.06 g. 18:00 Radomiak Radom '09 - Legia Warszawa U16 [Radom, ul. Folwarczna 109]

03.06 g. 18:45 Naprzód Brwinów '11 - Legia Warszawa U14 [ul. Turystyczna 4]

Chłopcy z SMS Legii Warszawa od poniedziałku do środy uczestniczyć będą w finałach ogólnopolskich XXVI edycji Pucharu Tymbark (w kategorii U12 - rocznik 2014 i młodsi). W poniedziałek i wtorek rywalizacja z udziałem 64 drużyn odbywała się na obiektach Hutnika Warszawa, a w środę przenosi się na Stadion Narodowy!



