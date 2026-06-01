Żeglarstwo

Pięcioro legionistów z awansem na ME i MŚ kl. Optimist!

fot. Marek Wilczek
Zakończyły się żeglarskie Regaty o Puchar Dziwnowa - ostatnia eliminacja do Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. Przez cztery dni udało się rozegrać 7 wyścigów, a zawodnicy Legii spisali się doborowo - czworo z nich uplasowało się w najlepszej dziesiątce. Zwyciężył Jan Pietuszko, trzeci był Stanisław Manecki.

Na miejscu czwartym rywalizację ukończył Maksymilian Ambroziak, a na dziewiątej lokacie - Milan Puškar. Dzięki tym wynikom wyłoniona została reprezentacja na najważniejsze imprezy sezonu, a w jej składzie znalazło się aż 5 zawodników Legii.

Na mistrzostwa Świata do Tangeru polecą: Maksymilian Ambroziak, Stanisław Manecki i Milan Puškar. Na Mistrzostwa Europy do Gdyni: Jan Pietuszko, Bianka Kowalik. Trenerem legionistów jest Adrian Palus.


