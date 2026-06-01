Kosz 3x3

Legioniści zdominowali turniej 3x3 Quest w Starych Babicach

fot. Zbigniew Lisiecki
Bodziach
Drużyny Legii Lotto 3x3 zdominowały turniej 3x3 Quest w Starych Babicach i spotkały się w finale turnieju. Triumfowała ekipa w składzie: Damian Cechniak, Krystian Koźluk, Marcin Wieluński i Michał Wojtyński. Wieluński został wybrany MVP turnieju.

Zwycięzcy turnieju pokonali kolejno: Rezerwowi 21:9, HW Planet Team 21:18 i Kosz Pleszew 21:15 (w fazie grupowej) oraz AuRoom Zastal 3x3 ZG 20:17 i Haldent3x3 Zabierzów 21:18. Drugi zespół Legii w grupie wygrał z AB Legionowo Academy 21:18, Palę Tróje 21:11 i AuRoom Zastal 3x3 ZG 21:15, a następnie z HW Planet Team 21:16, a także z Hutniczymi Wilkami Wawa 21:14.

W wyrównanym finale pierwszy zespół Legii wygrał 21:19. Nasz drugi zespół wystąpił w składzie: Arkariusz Kobus, Bartosz Majewski, Marcin Zarzeczny, Piotr Niedźwiedzki.


3x3,Wieluński,Wojtyński,Cechniak,Koźluk
fot. Zbigniew Lisiecki
3x3,Wieluński,Zarzeczny,Kobus,Cechniak,Wieluński
fot. Legia3x3.com


