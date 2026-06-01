Polki drugie we Francji. Grały 3 legionistki

Reprezentacja Polski kobiet w Rugby 7 zajęła drugie miejsce w międzynarodowym turnieju EAAST 7s, który odbył się w dniach 29-30 maja br. we francuskim Haguenau. Dla Biało-Czerwonych był to kolejny etap przygotowań do tegorocznych Mistrzostw Europy.
W reprezentacji Polski wystąpiły trzy zawodniczki Legii: Tamara Czumer-Iwin, Martyna Wardaszka oraz Ilona Zaiszliuk.
Wyniki reprezentacji Polski:
Polska - R10 Selects (International) 27:12
Polska - Dania 40:5
Polska - Gruzja 47:0
1/2 finału: Polska - Niemcy 27:5
Finał: Polska - Czechy 12:19