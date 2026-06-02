Koszykówka

Doping legionistów na meczu z Dzikami na Kole

Kibice Legii na meczu z Dzikami w hali Koło | fot. Bodziach
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

Około 200 fanów Legii wspierało w poniedziałkowy wieczór koszykarską Legię podczas trzeciego meczu półfinału play-off, rozgrywanego w hali Koło z Dzikami Warszawa. Chętnych oczywiście było wielokrotnie więcej, ale gospodarze spotkania rozprowadzili wszystkie wejściówki podczas zamkniętej sprzedaży i tylko sobie znanymi sposobami, legioniści zdołali wyrwać nadprogramową pulę biletów.

REKLAMA

Tak jak na meczu w sezonie zasadniczym, kibice Legii zajęli miejsca na sektorze bezpośrednio za ławką naszej drużyny, jak i za koszem - nieopodal. Ochrona wprowadziła najwyższy stopień zabezpieczeń, by kibice nie zdołali wnieść megafonu. Podział na dwa sektory pomagał w śpiewaniu pieśni na dwie strony, m.in. "Warszawy". Poza tym od początku do końca legioniści prowadzili głośny, równy doping w asyście bębna. Nie brakowało uszczypliwości pod adresem gospodarzy, nazywanych "puzoniarzami", bowiem to orkiestra z puzonistą na czele, jest wodzirejem Dzików. Pojawiały się także sporadyczne bluzgi w stronę powstałego przed kilku laty na amerykański wzór tworu (stąd też nazwa tego klubu). 

Kibice Legii na meczu z Dzikami w hali Koło
fot. Bodziach

Od początku serii półfinałowej, Dziki próbowały forsować, że niesprawiedliwie MVP sezonu zasadniczego został wybrany rozgrywający Legii - najlepszej drużyny sezonu zasadniczego, nie zaś najlepszy strzelec ligi - gracz Dzików, Horton. I tak, po punktach Pluty, legioniści skandowali głośno "MVP, MVP". Później, kiedy trafiał Horton, miejscowi próbowali tego samego. Ale na parkiecie to Pluta po raz trzeci poprowadził swój zespół do w pełni zasłużonej wygranej. A pod koniec spotkania, kiedy Horton przestrzelił rzut wolny na kosz przy sektorze naszych fanów, legioniści drwiąco skandowali "MVP, MVP".

Dziki na meczu z Legią,puzoniarze
fot. Bodziach

Pod koniec meczu, kiedy nasza przewaga była na tyle spora, że trener Rannula mógł wpuścić młodzieżowców na parkiet, trwała już fiesta. "Finał jest nasz lalalalalala" - śpiewali rozradowani kibice, którzy po meczu świętowali z zawodnikami, przypominając, że celem Legii na ten sezon jest obrona mistrzostwa Polski. Wierzymy, że tak się właśnie stanie. A serię finałową z Zastalem Zielona Góra rozpoczniemy od dwóch meczów domowych - 8 i 10 czerwca w hali na Bemowie. Na oba mecze w Zielonej Górze (13 i 15 czerwca)... wszystkie wejściówki (ponad 5 tys.) zielonogórzanie wyprzedali, rozpoczynając sprzedaż jeszcze zanim rozstrzygnięta została seria półfinałowa z Dzikami.


 

Kibice Legii na meczu z Dzikami w hali Koło
fot. Bodziach
Kibice Legii na meczu z Dzikami w hali Koło
fot. Bodziach


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.