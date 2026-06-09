9-11.06: Rozkład jazdy

We wtorek w Markach przy ul. Wspólnej 40, rozegrane zostaną mecze medalowe Ekstraligi Badmintona. Legia o 12:00 zagra o złoto z Marcovią Marki. Legioniści walczą o pierwszy w historii medal dla sekcji badmintona. Wstęp wolny. W środę o 20:15 w hali na Bemowie odbędzie się drugi finał w kosza pomiędzy Legią i Zastalem. Transmisja w Polsacie Sport.

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Od środy w Lublinie rozgrywane będą Indywidualne Mistrzostwa Polski w squasha (kobiet i mężczyzn), w których startować będą zawodnicy Legii. Z kolei we wtorek w Budapeszcie rozpoczną się trzecie zawody Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym z udziałem naszych zawodników. Startować będą Maja Biernacka, Małgorzata Karbownik, Hanna Jakubowska, Daniel Ławrynowicz i Maksymilian Dobosz.

Rozkład jazdy:

09.06 g. 12:00 Legia Warszawa - Marcovia Marki [badminton, Marki]

10.06 g. 18:00 Legia Ladies LSS - Świt Barcząca [III liga kobiet][LTC 7]

10.06 g. 20:15 Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

Młodzież:

10.06 g. 19:00 SKS Futgol Warszawa '14 - Legia II Warszawa U11/U12 [Blizne Łaszczyńskiego, ul. Przyszłości 4]

10.06 g. 19:00 Legia LSS U18 - Białe Orły Warszawa '08 [LTC 6]

11.06 g. 14:00 Legia LSS U15 - Agape Białołęka '11 [ul. Łazienkowska 3]