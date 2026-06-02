Media: Legia interesuje się Węgrem

Marek Papszun, Fredi Bobić | fot. Woytek / Legionisci.com
źródło: index.hu

Portal index.hu informuje, że na jej liście życzeń Legii Warszawa znalazł się Węgier, Norbert Szendrei. Zawodnik ma 26 lat i występuje obecnie w Zalaegerszegi FC.

Gra na pozycji środkowego pomocnika. Szendrai ma kontrakt z obecnym klubem obowiązujący do końca przyszłego sezonu, trzeba by więc za niego zapłacić. 

 

W minionym sezonie zawodnik wystąpił w 31 ligowych meczach, w których zdobył 3 bramki. Po raz pierwszy w historii otrzymał także powołanie do reprezentacji Węgier. 

Norbert Szendrei
ur. 27.03.2000, Nyíregyháza (Węgry)
wzrost: 183 cm
pozycja: środkowy pomocnik
kariera: 
2018–2021 Honvéd Budapeszt (Węgry)
2021–2022 Fehérvár (Węgry)
od 2022 Zalaegerszegi FC (Węgry)



