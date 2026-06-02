Zjawiński na 4 lata w Legii

Fredi Bobić i Łukasz Zjawiński | fot. Janusz Partyka / Legia.com
źródło: Legia Warszawa

Jak już informowaliśmy, Łukasz Zjawiński podpisał kontrakt z Legią Warszawa. Niespełna 25-letni napastnik podpisał ze stołecznym klubem 4-letni kontrakt. 

Do Legii trafił za darmo, ponieważ wygasła jego umowa z poprzednim pracodawcą. 

 Sylwetka Łukasza Zjawińskiego

- Historia mojego powrotu do Legii była długa, ale szczęśliwa. Cieszę się, że będę miał okazję spełnić marzenie o debiucie w pierwszej drużynie, które miałem przychodząc tutaj jako 14-latek. Trenowałem już w Legia Training Center, ale to był krótki czas, więc mam nadzieję, że najbliższe lata w tym miejscu będą udane. Zainteresowanie moją osobą było duże, ale kiedy dowiedziałem się o propozycji Legii, decyzja mogła być tylko jedna. To był priorytet również z przyczyn emocjonalnych, ponieważ tutaj dorastałem i tutaj wiele przeżyłem, rozwijając się jako zawodnik. Mój powrót na Łazienkowską to jeden z celów, jaki sobie postawiłem. Dojrzałem na swojej pozycji, będę chciał wnieść dużo zaangażowania i bramek. Jestem napastnikiem bazującym na cechach wolicjonalnych, ale też dobrze czującym się w polu karnym. Dam z siebie dużo, żeby mieć zaufanie trenera i kibiców - mówi Łukasz Zjawiński.

- Łukasz wraca do domu, czego mu gratuluję. Jego ścieżka do pierwszej drużyny była inna, ale była właściwa. Ostatnio zbierał doświadczenie i zdobył bardzo wiele bramek na poziomie I ligi. Dyrektor skautingu Piotr Zasada polecił tego zawodnika. Analizowaliśmy jego grę i zobaczyliśmy w nim potencjał. Jeśli strzelasz tyle bramek, to znaczy, że coś w sobie masz. Łukaszowi bardzo zależało na powrocie do Legii i wiem, że kocha ten klub. Co naturalne, będzie musiał konkurować o miejsce w składzie z innymi napastnikami, ale jest bardzo pozytywną osobą. Z naszej perspektywy kluczowe było wzmocnienie tej pozycji. Potrzebujemy młodej, świeżej krwi, potrzebujemy ambitnego zawodnika, głodnego gry, sukcesów i bramek na naszym stadionie, przed Żyletą, co dla niego będzie czymś wyjątkowym. Będziemy rozwijać Łukasza na jeszcze wyższy poziom i mamy nadzieję, że zrobi duży krok w swojej karierze - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Fredi Bobić.

Łukasz Zjawiński
ur. 11.07.2001, Pszczyna
wzrost: 189 cm
pozycja: napastnik
kariera: 
Iskra Pszczyna (juniorzy)
(w) 2011/12 Ruch Chorzów (juniorzy) 
2012/13-2013/14 Iskra Pszczyna (juniorzy)
2014/15 Górnik Zabrze (juniorzy)
2015/16-(j) 2017/18 Legia Warszawa (juniorzy) 
(w) 2017/18-2018/19 Legia II Warszawa
(j) 2019/20 Stal Stalowa Wola
(w) 2019/20 Legia II Warszawa
2020/21 Stal Mielec
(j) 2021/22 Lechia Gdańsk
(w) 2021/22 Sandecja Nowy Sącz
(j) 2022/23 Lechia Gdańsk
2022/23 Widzew Łódź
2023/24 Lechia Gdańsk
2024/25-2025/26 Polonia Warszawa



Komentarze (11)

Rok Temu Całował Herb Polonii Warszawa na swej Piersi dziś ma na Sobie barwy Legii - 7 minut temu, *.play-internet.pl

W sumie to Warszawa i to Warszawa niema co się czepiać...

(L) - 10 minut temu, *.jmdi.pl

Dziady wylecą zostanie on i Adamski.🔴⚪️🟢

Simon - 13 minut temu, *.orange.pl

Chciałbym życzyć Łukaszowi przebojowego sezonu, ale wtedy będzie to jego ostatni u nas

Mario L - 26 minut temu, *.inetia.pl

Witaj w legi ,,Zjawa" w następnym sezonie minimum 20 brameczek poproszę.

Wołomin NR - 16 minut temu, *.centertel.pl

@Mario L: pisz poprawnie bo oczy bolą o tych byków!!!

L - 33 minuty temu, *.t-mobile.pl

Drewienko, ale gorszy od Rajovica nie będzie.

Konfederacja Korony Polskiej - 34 minuty temu, *.plus.pl

Brawo! I to jest wzmocnienie!

fan - 36 minut temu, *.play.pl

Kurcze znowu wielkolud, czy Bobić nie pomylił nożnej z koszykową ?? Dlaczego nie kupili kogoś pokroju Nikolića, niższego, szybszego kto potrafi grac 1 n 1 - masakra

Pesymista - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Jak będzie strzelał tak jak dotąd to te 4 lata pływają max rok i do Ż...da.😜

Jasio - 1 godzinę temu, *.play.pl

Witamy!
Strzelone gole - to chcemy od Ciebie.
Nie ma goli, będzie hejt. Będą bramki, będziesz na rękach noszony. Nie ma półśrodków.

Żmija - 54 minuty temu, *.vectranet.pl

@Jasio: Akurat ty o tym decydujesz, pajacu…

