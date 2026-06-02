Zjawiński na 4 lata w Legii

Jak już informowaliśmy, Łukasz Zjawiński podpisał kontrakt z Legią Warszawa. Niespełna 25-letni napastnik podpisał ze stołecznym klubem 4-letni kontrakt.

Do Legii trafił za darmo, ponieważ wygasła jego umowa z poprzednim pracodawcą.

​ Sylwetka Łukasza Zjawińskiego

- Historia mojego powrotu do Legii była długa, ale szczęśliwa. Cieszę się, że będę miał okazję spełnić marzenie o debiucie w pierwszej drużynie, które miałem przychodząc tutaj jako 14-latek. Trenowałem już w Legia Training Center, ale to był krótki czas, więc mam nadzieję, że najbliższe lata w tym miejscu będą udane. Zainteresowanie moją osobą było duże, ale kiedy dowiedziałem się o propozycji Legii, decyzja mogła być tylko jedna. To był priorytet również z przyczyn emocjonalnych, ponieważ tutaj dorastałem i tutaj wiele przeżyłem, rozwijając się jako zawodnik. Mój powrót na Łazienkowską to jeden z celów, jaki sobie postawiłem. Dojrzałem na swojej pozycji, będę chciał wnieść dużo zaangażowania i bramek. Jestem napastnikiem bazującym na cechach wolicjonalnych, ale też dobrze czującym się w polu karnym. Dam z siebie dużo, żeby mieć zaufanie trenera i kibiców - mówi Łukasz Zjawiński.

- Łukasz wraca do domu, czego mu gratuluję. Jego ścieżka do pierwszej drużyny była inna, ale była właściwa. Ostatnio zbierał doświadczenie i zdobył bardzo wiele bramek na poziomie I ligi. Dyrektor skautingu Piotr Zasada polecił tego zawodnika. Analizowaliśmy jego grę i zobaczyliśmy w nim potencjał. Jeśli strzelasz tyle bramek, to znaczy, że coś w sobie masz. Łukaszowi bardzo zależało na powrocie do Legii i wiem, że kocha ten klub. Co naturalne, będzie musiał konkurować o miejsce w składzie z innymi napastnikami, ale jest bardzo pozytywną osobą. Z naszej perspektywy kluczowe było wzmocnienie tej pozycji. Potrzebujemy młodej, świeżej krwi, potrzebujemy ambitnego zawodnika, głodnego gry, sukcesów i bramek na naszym stadionie, przed Żyletą, co dla niego będzie czymś wyjątkowym. Będziemy rozwijać Łukasza na jeszcze wyższy poziom i mamy nadzieję, że zrobi duży krok w swojej karierze - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Fredi Bobić.

Łukasz Zjawiński

ur. 11.07.2001, Pszczyna

wzrost: 189 cm

pozycja: napastnik

kariera:

Iskra Pszczyna (juniorzy)

(w) 2011/12 Ruch Chorzów (juniorzy)

2012/13-2013/14 Iskra Pszczyna (juniorzy)

2014/15 Górnik Zabrze (juniorzy)

2015/16-(j) 2017/18 Legia Warszawa (juniorzy)

(w) 2017/18-2018/19 Legia II Warszawa

(j) 2019/20 Stal Stalowa Wola

(w) 2019/20 Legia II Warszawa

2020/21 Stal Mielec

(j) 2021/22 Lechia Gdańsk

(w) 2021/22 Sandecja Nowy Sącz

(j) 2022/23 Lechia Gdańsk

2022/23 Widzew Łódź

2023/24 Lechia Gdańsk

2024/25-2025/26 Polonia Warszawa