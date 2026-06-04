Dedykowana piłka, nowe logo i trofeum na 100-lecie rozgrywek

fot. Ekstraklasa
Redakcja
źródło: Ekstraklasa

Ekstraklasa SA zainaugurowała przygotowania do obchodów stulecia rozgrywek ligowych w Polsce. Zaprezentowano jubileuszowe logo PKO Bank Polski Ekstraklasy, nową oficjalną piłkę meczową Ekstraklasa PRO oraz odświeżone trofeum Mistrza Polski, przygotowane specjalnie na sezon 2026/2027.

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W sezonie 2026/27 Ekstraklasa obchodzić będzie 100-lecie rozgrywek ligowych, a kulminacja jubileuszowych obchodów nastąpi 3 kwietnia 2027 roku - dokładnie sto lat po rozegraniu pierwszej historycznej kolejki ligowej w 1927 roku. Elementem identyfikacji wizualnej obchodów będzie jubileuszowy logotyp rozgrywek wzbogacony o symbol „100”. 

 

Zaprezentowana została także nowa oficjalna piłka meczowa Ekstraklasa PRO, przygotowana przez firmę adidas. Kolorystyka modelu nawiązuje bezpośrednio do identyfikacji wizualnej Ekstraklasy, podkreślając unikalny charakter jubileuszowego sezonu. 

Inauguracyjna kolejka sezonu 2026/2027 odbędzie się w dniach 24–26 lipca 2026 roku. Dokładny terminarz rozgrywek poznamy za kilka dni. 


piłka Ekstraklasa PRO
fot. Ekstraklasa


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