Badminton

Legia powalczy o pierwszy medal w historii

Mateusz Golas | fot. Bodziach
Bodziach
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Sekcja badmintona Legii Warszawa w najbliższy poniedziałek i wtorek rozegra mecze fazy play-off ekstraligi badmintona i powalczy o pierwszy w historii naszej sekcji medal drużynowych mistrzostw Polski. Zawody rozegrane zostaną w hali MCER w Markach, przy ul. Wspólnej 40. Wstęp wolny.

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W poniedziałek o godzinie 17:00 legioniści zmierzą się w półfinale z Hubalem Białystok i będą zdecydowanym faworytem tej rywalizacji. W drugim półfinale, który odbędzie się wcześniej, bo o 14:00, Marcovia Marki zmierzy się z SKB Suwałki.

Na wtorek na godzinę 9:30 zaplanowano mecz o brąz, z kolei o 12:00 rozpocznie się finał. Prawdopodobnie Legia zagra w nim z ekipą z Suwałk, z którą przegraliśmy w ostatnim meczu sezonu zasadniczego. Dla Legii była to jedyna porażka w obecnych rozgrywkach. Wierzymy, że legioniści wezmą rewanż i powalczą o tytuł mistrza Polski.

Terminarz play-off ekstraligi badmintona:
08.06 (PN) g. 14:00 WWL Badminton Marcovia Marki - SKB Litpol-Malow Suwałki
08.06 (PN) g. 17:00 Legia Warszawa - UKS Hubal Białystok
09.06 (WT) g. 09:30 Mecz o 3. miejsce
09.06 (WT) g. 12:00 Finał


badminton
fot. LL


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Komentarze (1)

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Darek - 54 minuty temu, *.play.pl

Trudno mi to pisać ale lepiej żeby nie zdobyli medalu. W przypadku sukcesu za chwilę sekcję przejmie miłościwie nam panujący oszust z silvera. Kilka lat i sekcja badmintona zostanie zadłużona i zrujnowana.

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