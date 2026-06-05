Nowa rada nadzorcza Ekstraklasy

Akcjonariusze Ekstraklasy podczas walnego zgromadzenia dokonali wyboru członków Rady Nadzorczej, która będzie działać w spółce w sezonie 2026/27.

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W skład nowej Rady Nadzorczej jako przedstawiciele czterech pierwszych zespołów ostatniego sezonu wejdą: Karol Klimczak z Lecha Poznań, Michał Siara z Górnika Zabrze, Wojciech Strzałkowski z Jagiellonii Białystok oraz Wojciech Cygan reprezentujący Raków Częstochowa.

Dodatkowo, zgodnie ze statutem, organ nadzorczy będą tworzyć także dwaj przedstawiciele pozostałych klubów, którzy zostali wybrani w drodze głosowania: Robert Dobrzycki z Widzewa Łódź i Sławomir Stempniewski z Radomiaka Radom. Po raz kolejny w Radzie Nadzorczej Ekstraklasy z ramienia PZPN będzie zasiadał Prezes Związku, Cezary Kulesza.





Nowo wybrana Rada Nadzorcza rozpocznie sprawowanie swoich funkcji z początkiem lipca br., wtedy też ukonstytuuje się jej prezydium.