Nowy dyrektor komunikacji i PR w Legii

źródło: Legia Warszawa

Legia Warszawa poinformowała, że stanowisko Dyrektora Komunikacji i PR obejmie Paweł Gołaszewski - dziennikarz i ekspert piłkarski, od 12 lat specjalizujący się w polskim futbolu.

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Od 2014 roku pracował w tygodniku „Piłka Nożna” oraz przy portalu www.pilkanozna.pl. Od 2022 roku współpracował z kanałem Meczyki, gdzie występował m.in. jako ekspert w programie „Poznań vs Warszawa”, a także był prowadzącym kanał Prawda Futbolu Extra, gdzie tworzył programy poświęcone polskiej piłce. Był również współpracownikiem Polsatu Sport, występując w roli komentatora meczów, a także eksperta w studiu.

 

W Legii Warszawa Gołaszewski będzie odpowiadał za komunikację zewnętrzną, współpracę z mediami i kibicami. Wcześniej na tym stanowisku pracowała Aleksandra Kalinowska, która zakończyła współpracę z Legią w styczniu br., a po niej Wojciech Pańczyk, który zostaje w klubie, ale będzie zajmował się tylko marketingiem. 



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Komentarze (1)

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Szantosz - 32 minuty temu, *.play.pl

To jest transfer! Brawo Paweł i powodzenia! 🙂Ciekawe czy kolega po fachu Dawid lekko zazdrości 😁

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