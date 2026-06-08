Badminton

Półfinał MP: Legia Warszawa 4-1 Hubal Białystok

fot. Bodziach
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com
Drużyna Legii Warszawa awansowała do finału play-off ekstraligi badmintona, pokonując dziś w Markach w półfinale UKS Hubal Białystok. Jutro o 12:00 w półfinale legioniści zagrają (również w Markach) Marcovię Marki, która dziś pokonała SKB Suwałki 4-2. Wcześniej w meczu o brąz Hubal zmierzy się z ekipą z Suwałk.

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Spotkanie Legii z Hubalem zostało zakończone przy stanie 4-1 dla Legii. Jako że białostoczanie nie mieli już szans na odrobienie strat, dwóch ostatnich spotkań nie rozegrano.

Legia Warszawa 4-1 UKS Hubal Białystok
Miłosz Bochat/Szymon Ślepecki - Lucas Corvee/Paweł Śmiłowski 15-10, 14-16, 11-15 (0-1)
Paulina Cybulska/Kaloyana Nalbantova - Weronika Górniak/Mariia Stoliarenko 15-13, 15-4 (1-0)
Dominik Kwinta - Adrian Dziółko 15-7, 15-3 (1-0)
Kaloyana Nalbantova - Weronika Górniak 15-9, 15-5 (1-0)
Szymon Ślepecki/Kornelia Marczak - Paweł Smiłowski/Mariia Stoliarenko 15-12, 15-13 (1-0)
Mateusz Golas - Lucas Corvee
Yonne Li - Wiktoria Dąbczyńska



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