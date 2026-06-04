Młodzież: mecze środowe

Legia U17 zremisowała 1-1 ze Śląskiem Wrocław w pierwszym meczu finału Mistrzostw Polski U17. Rewanż w sobotę 6.6. o 12 w LTC. W pólfinale CLJ U15 Legia uległa 1-3 Śląskowi Wrocław. Rewanż również w sobotę, ale we Wrocławiu. Legia U16 pokonała 2-0 Radomiaka, a w Ekstralidze U15 Legia pokonała 9-2 Naprzód w Brwinowie.

REKLAMA

Finał MP U-17 (2009 i mł.) - mecz nr 1: Śląsk Wrocław 1-1 (0-1) Legia Warszawa

Gole:

0-1 23 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray b.a. (dobitka)

1-1 90 min. Bohdan Rudenko

Śląsk (skład za 90minut.pl): 1. Dominik Nowak - 2. Jakub Fitowski, 3. Mateusz Moskaluk (86' 21. Filip Błaszczyński), 6. Przemysław Mazan (55' 17. Kacper Skrzydliński), 8. Dominik Kleczewski, 11. Łukasz Zajączkowski (80' 20. Miłosz Pisarek), 15. Bartłomiej Chyb (80' 9. Bohdan Rudenko), 16. Mateusz Śmiałek (80' 5. Marcel Frankowicz), 18. Aleksander Wołosowski, 19. Jakub Harnyś (72' 23. Borys Pawłowicz), 24. Konrad Sokołowski (86' 7. Bartosz Bremer).

Legia: 1. Denys Stolarenko - 2. Bartosz Jukowski, 5. Bartosz Korżyński, 3. Oskar Krakowiak - 7. Igor Brzeziński (66' 16. Tymoteusz Leśniak), 6. Jakub Gliwa (87' 14. Marcel Laszczyk), 4. Aleksander Wyganowski, 8. Franciszek Stępniewski (73' 18. Vũ Hoàng Nguyên), 11. Igor Owczarczyk - 8. Franciszek Stępniewski (73' 18. Vũ Hoàng Nguyên), 9. Daniił Pyłypczuk, 20. Edouard von Brandt-Etchemendigaray,

żółta kartka: Kleczewski.

Ekstraliga U17 (2009 i mł.): Radomiak Radom '09 0-2 Legia Warszawa U16

Gole:

0-1 21 min. Mateusz Pawłowski

0-2 90+2 min. Mateusz Pawłowski

Legia: Nikodem Gimiński [09] - Olivier Pruszyński, Marek Suchodół (46' Mikołaj Maćkowiak), Igor Lechecki, Szymon Siekaniec (75' Bartosz Przybyłko) - Dawid Rodak (Kpt), Aleksander Badowski (85' Imran Ibrahim), Jan Szybicki - Borys Wawer, Mateusz Pawłowski, Oliwier Altewęgier (62' Artur Szmyt). Rezerwa: Gabriel Magdziak (br) [11]

Trener: Maciej Gadowski, II trener: Szymon Matyjasek, Łukasz Turzyniecki; trener bramkarzy: Wojciech Muzyk

Półfinał MP U-15 (2011 i mł.) - mecz nr 1: Legia Warszawa U15 1-3 (1-1) Śląsk Wrocław '11

Gole:

0-1 6 min. Aleksander Zieliński

1-1 33 min. Wojciech Kuś (as. Szymon Traczykowski)

1-2 51 min. Wojciech Skorupa (głową, po rzucie rożnym)

1-3 66 min. Wojciech Skorupa (głową, po rzucie rożnym)

Strzały (celne): Legia 11(4) - 14(7)

Legia: Jan Nowicki - Aleks Szybalski (77' Mikołaj Ćwikilewicz), Tytus Mendakiewicz, Cyprian Lipiński, Aleksander Dąbrowski (70' Szymon Piegat) - Filip Reszka (60' Maciej Trzupek), Wojciech Kuś (51' Marcin Kośmiński), Kajetan Zaliwski - Szymon Traczykowski [12], Michał Kucała (51' Fryderyk Paprocki), Kacper Kwiatkowski (65' Filip Jasiński [12])

Trener: Jakub Zapaśnik, II trenerzy: Kacper Malicki i Michał Adamowski

Ekstraliga U15 (2011 i mł.): Naprzód Brwinów '11 - Legia Warszawa U14+

0-1 13 min. Nikodem Staroń (dob.strz. Natana Turniaka)

0-2 23 min. Bartłomiej Cząstka (as. Nikodem Staroń)

0-3 24 min. Antoni Kośmider (as. Stanisław Maisiuk)

0-4 25 min. Bartłomiej Cząstka (as. Szymon Płoński)

0-5 35 min. Stanisław Maisiuk (as. Nikodem Staroń)

0-6 45 min. Mateusz Krzyczmonik (as. Antoni Kośmider)

0-7 52 min. Adam Smoła (as. Aleksander Rybka)

1-7 59 min. Stanisław Sawicki

2-7 62 min. Antoni Ostrowski

2-8 65 min. Antoni Kośmider (głową, as. Aleksander Rybka)

2-9 74 min. Mateusz Krzyczmonik (przewrotką)

Strzały (celne): Naprzód 13 (9) - Legia 29 (16)

Legia: Julian Onyszko, Adam Dobrowolski - Szymon Płoński [13], Stanisław Głębowski [11], Oskar Matusiewicz, Ignacy Silski Ż, Klaudiusz Półtorak, Antoni Kośmider [11], Natan Turniak, Nikodem Staroń, Bartłomiej Cząstka, Stanisław Maisiuk [11], Oskar Marzec, Karol Szczepek, Adam Smoła, Aleksander Rybka, Mateusz Krzyczmonik, Jakub Kruk

Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak, Maciej Kokosza

I liga U13: UKS Varsovia '13 3-2 Legia Warszawa U13



Strzały (celne): Varsovia 19 (10) - Legia 20 (5)

Legia: Antoni Kulpiński - Oliwier Siuda, Konstanty Leonkiewicz, Maksymilian Pająk, Piotr Nowotka, Filip Brzeszczak, Adam Rymszo, Antoni Adamkiewicz, Szymon Chodkowski, Konstantsin Yushkavets [14], Olek Cwyl

Trener: Szymon Kowalski, II trener: Jakub Drzewiecki

XXVI edycja Pucharu Tymbark - kategoria chłopcy U12 (rocznik 2014 i mł.):

Chłopcy z SMS Legii Warszawa od poniedziałku do środy uczestniczyli w finałach ogólnopolskich XXVI edycji Pucharu Tymbark (w kategorii U12 - rocznik 2014 i młodsi). Drużyna składała się praktycznie w całości z zawodników Legii Warszawa U12. W poniedziałek i wtorek rywalizowano na obiektach Hutnika Warszawa.

Finał XXVI edycji Pucharu Tymbark odbył się w środę na Stadionie Narodowym, przed meczem Polska-Nigeria i zmierzyły się w nim SMS Legii Warszawa i SMS Stal Rzeszów. Spotkanie finałowe, transmitowane przez TVP Sport, stało na wysokim poziomie z obu stron. Stroną lekko dominującą była Legia, ale mimo wielu okazji (strzały: 15-7) legionisci nie mogli pokonać golkipera z Rzeszowa. Remis 1-1 oznaczał rzuty karne, w któych lepsi okazali się "stalowcy". Dla podopiescznych Szymona Lesiakowskiego jednak duże pochwały za ładną i efektowną grę.

Skład SMS Legii Warszawa U12: Stanisław Czajka - Jan Golański, Jan Kordek, Julian Kusak, Alex Nowak, Bronisław Partyka, Kacper Tryc, Stefan Wang, Konstantsin Yushkavets, Igor Czaja

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Bartłomiej Frączek



