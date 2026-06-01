Młodzież: mecze weekendowe (29-31.05)

Juniorzy starsi - świeżo upieczeni mistrzowie Polski - pokonali 6-3 Odrę Opole. Legia U17 wygrała 2-1 z Talentem Warszawa. Legia U16 i U14 pokonały starszych kolegów z Marcovii Marki. w CLJ U15 Legia pookonałą 16-0 Olimpię Elbląg. Legia U11 wygrała V Memoriał Krystiana Popieli. Więcej informacji wkrótce.

REKLAMA

CLJ U19 (2007/8 i mł.): Odra Opole 3-6 Legia Warszawa U19

Gole:

1-0 5 min. Ksawery Chatkiewicz

1-1 9 min. Jan Gawarecki 9' (as. Alex Cetnar)

1-2 19 min. Maciej Ruszkiewicz (as. Vu Hoang Nguyen)

1-3 20 min. Ksawery Jeżewski b.a.

1-4 29 min. Filip Marek (samobójcza po akcji Alexa Cetnara)

1-5 44 min. Dawid Foks (as. Jan Gawarecki)

1-6 60 min. Jan Gawarecki b.a.

2-6 62 min. Ksawery Chatkiewicz

3-6 71 min. Kacper Sucharski (rzut karny)

Legia: Stanisław Kwiatkowski - Dawid Foks, Franciszek Pollok, Jan Musiałek (77' Szymon Siekaniec) - Alex Cetnar (70' Wiktor Zugaj), Vu Hoang Nguyen (46' Marcel Laszczyk [10]), Maciej Ruszkiewicz, Jan Gawarecki (88' Jarosław Kuc [10]) - Kajetan Brzeziński, Dawid Nos, Ksawery Jeżewski

Trener: Patryk Seppelt-Górajewski, II trenerzy: Julien Tadrowski i Dominik Ciarkowski

1 liga maz. U18: Młodzik-18 Radom 2-5(0-1) Legia LSS U18

Gole:

0-1 10' Jakub Jędrasik

0-2 46' Iwo Mroczek (as.Kordian Drygała)

0-3 51 min. Dominik Rakowiecki (as.Karol Kłyza)

1-3 55 min.

1-4 58 min. Kordian Drygała

2-4 77 min.

2-5 79 min. Stanisław Solka

CLJ U17 (2009 i mł.): Talent Warszawa 1-2 Legia Warszawa U17

Gole:

1-0 6 min. Gracjan Gajcy

1-1 14 min. Daniił Pyłypczuk (karny na Aleksie Rzepkowskim)

1-2 30 min. Jakub Gliwa

Strzaly [celne] (20-90'): Talent 4(2) - Legia 23(12)

Legia: Denys Stoliarenko (46' Alex Malchrowicz [10]) - Adam Łukasiewicz [10], Marek Suchodół [10](46' Bartosz Jukowski), Oskar Putrzyński [10](46' Oskar Krakowiak) - Igor Brzeziński [10](46' Fabian Mazur CZ 90+3'), Xavier Dąbkowski [10], Jakub Gliwa (46' Franciszek Stępniewski [10]), Tymoteusz Leśniak [10](46' Igor Owczarczyk) - Filip Kwiecień [10], Daniił Pyłypczuk Ż(46' Adrian Pućka [10]), Aleks Rzepkowski [10]

Trener: Maciej Pietraszko, II trener: Marcel Gawor, Paweł Przybył

Ekstraliga U17 (2009 i mł.): Marcovia Marki U17 3-4 Legia U17

Gole:

0-1 7 min. Oliwier Altewęgier

0-2 10 min. Oliwier Altewęgier

0-3 19 min. Jan Rodak

0-4 27 min. Oliwier Altewęgier

1-4 40 min. Kacper Jaczewski

2-4 81 min. Kacper Jaczewski

3-4 90 min. Bartosz Styczyński

Od 64. minuty legioniści grali w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Błażeja Ślazyka.

Legia: Błażej Ślazyk CZ (64') - Imran Ibrahim, Mikołaj Maćkowiak, Igor Lechecki - Jan Rodak [09], Aleksander Badowski, Dawid Rodak (Kpt), Artur Szmyt - Oliwier Altewęgier, Dawid Mastalski, Bartosz Przybyłko

Trener: Maciej Gadowski, II trener: Szymon Matyjasek, Łukasz Turzyniecki

CLJ U15 (2011 i mł.): Legia Warszawa U15 `16-0 (9-0) Olimpia Elbląg '11/12

Gole:

1-0 2 min. Szymon Traczykowski (as. Aleks Szybalski)

2-0 4 min. Fryderyk Paprocki 4' (as. Szymon Piegat)

3-0 10 min. Szymon Traczykowski b.a.

4-0 17 min. Filip Reszka (as. Szymon Traczykowski)

5-0 19 min. Marcin Kośmiński (as. Antoni Kośmider)

6-0 22 min. Aleks Szybalski (as. Marcin Kośmiński)

7-0 27 min. Fryderyk Paprocki (as. Szymon Traczykowski)

8-0 31 min. Marcin Kośmiński(as. Szymon Traczykowski)

9-0 40 min. Fryderyk Paprocki (as. Szymon Traczykowski)

10-0 44 min. Filip Jasiński (as. Mikołaj Ćwikilewicz)

11-0 47 min. Michał Kucała (as. Mikołaj Ćwikilewicz)

12-0 51 min. Filip Jasiński (as. Kacper Kwiatkowski)

13-0 53 min. Michał Kucała (as. Aleksander Dąbrowski)

14-0 60 min. Antoni Kośmider (as. Michał Kucała)

15-0 71 min. Aleksander Dąbrowski b.a.

16-0 75 min. Michał Kucała (as. Mikołaj Ćwikilewicz)

Legia: Jan Nowicki - Aleks Szybalski (41' Maciej Trzupek), Stanisław Głębowski, Cyprian Lipiński (41' Tytus Mendakiewicz), Szymon Piegat - Kajetan Zaliwski (41' Aleksander Dąbrowski), Filip Reszka (41' Filip Jasiński [12]), Antoni Kośmider - Szymon Traczykowski [12](41' Mikołaj Ćwikilewicz), Fryderyk Paprocki (41' Michał Kucała), Marcin Kośmiński (41' Kacper Kwiatkowski)

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki i Michał Adamowski

Ekstraliga U15 (2011 i mł.): Marcovia Marki U15 1-2 (0-2) Legia U14+

Gole:

0-1 22 min. Mateusz Krzyczmonik (dobitka)

0-2 26 min. Bartłomiej Cząstka (as. Klaudiusz Półtorak)

1-2 53 min. Bartosz Gryglewski

Strzały - I połowa: Marcovia 8 (1) - Legia 10 (5)

Strzały - II połowa: Marcovia 14 (3) - Legia 5 (1)

Legia: Gabriel Magdziak [11])(41' Julian Onyszko) - Oskar Marzec, Jakub Kruk, Ignacy Silski, Nikodem Staroń, Klaudiusz Półtorak, Karol Szczepek, Stanisław Maisiuk [11], Mateusz Krzyczmonik Ż, Bartłomiej Cząstka, Aleksander Rybka, Oskar Matusiewicz (ng), Natan Turniak

Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak, Maciej Kokosza

II liga okr. U14: Agrykola Warszawa '12 0-1 (0-0) Legia LSS U14

Gol:

0-1 55 min. Filip Bryja

Legia Soccer Schools: Kuba Maszewski, Maximos Michaelides - Jakub Bujalski, Antoni Brociek, Dzidek Kinasiewicz, Filip Bryja, Mikołaj Dmitrowicz, Paweł Pacuła, Krystian Dawidiak, Ksawery Płachecki, Marcel Stępniak, Michał Walczuk, Dawid Ryszkowski, Hugo Tatarnikov, Jakub Opieczyński, Aleksander Pyzel

Trener: Patryk Sadowski

1 liga U13: Escola Varsovia 1-0 Legia U13

Strzały: Escola 14(4) - Legia 17(10)

Legia: Antoni Kulpiński - Szymon Płoński, Konstanty Leonkiewicz, Bartosz Kowalczyk, Maksymilian Pająk, Antoni Adamkiewicz, Olek Cwyl, Szymon Chodkowski, Michael Oyedele, Adam Rymszo, Oliwier Siuda, Piotr Nowotka, Filip Brzeszczak

Trener: Sebastian Kowalski, II trener: Jakub Drzewiecki

Mecz był podobny do poprzedniego spotkania tych zespołów z tej rundy, z dobrymi momentami z obu stron. Na pewno, po raz kolejny wieksze powody do zadowolenia mają gospodarze.

3 liga U13 (2013 i mł.): SEMP Ursynów '13 4-1 Legia LSS U13

Strzały (celne) (20-80'): SEMP 14(7) - LSS 13(5)

LSS: Aleksander Zaremba - Danie Pietrzycki, Wiktor Kuśmierz, Vlad Traczuk, Ravi Rzygodziński, Wojciech Tadych, Seohyeon Park, Piotr Gembski, Piotr Jarzębowski, Antoni Dziurla, Mark Piasetski, Filip Burkacki, Krystian Olszewski, Antoni Cieszyński

Zaciete spotkanie z okazjami z obu stron. Sytuacje lepiej wykorzystywali gospodarze i to oni są dużo bliżej udziału w barażach o 1 ligę.

II liga U12 (2014 i mł.): Znicz Pruszków U12 1-3 Legia LSS U12

W pierwszym meczu tych drużyn wyraźnie lepszy był Znicz . Tym razem legionisci zagrali znacznie lepiej i dzięki dobrej grze zrewanżowali się całkiem udanie. Na 3 kolejki przed końcem mają 5 p. przewagi nad Zniczem i Pogonią Grodzisk, ale przed sobą jeszcze 3 trudne mecze, z MKS II Piaseczno, Pogonią Grodzisk i Deltą.