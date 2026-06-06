Yazykov wicemistrzem Polski U-23, brąz Potockiego

W Bydgoszczy rozegrano mistrzostwa Polski do lat 23 w strzelaniach do rzutków. W konkurencji Trap, srebrny medal i tytuł wicemistrza Polski U-23 zdobył zawodnik Legii, Wołodymyr Yazykov. Na podium Mistrzostw Polski Juniorów stanął także Wiktor Potocki, który zdobył brąz w konkurencji Trap 125. Miejsce czwarte w U-23 w konkurencji Skeet zajął Krystian Tyrka. Gratulujemy!



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Podczas zawodów o Puchar Prezeza, Wiktoria Wysocka w konkurencji Trap wygrała i ustanowiła nowy rekord Polski. Na drugim stopniu podium, również w konkurencji Trap, stanął Piotr Rutkowski, a tuż za podium uplasował się Eryk Liszewski (4. miejsce). Szóste miejsce zajął Antoni Maciejuk, Michał Boczkowski - 8., a Mikołaj Tlak - 10. miejsce. W konkurencji Trap Mix wygrali Wiktoria Wysocka oraz Piotr Rutkowski.





fot. LL

fot. LL

fot. LL