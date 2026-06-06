Strzelectwo

Yazykov wicemistrzem Polski U-23, brąz Potockiego

Wołodymyr Yazykov
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

W Bydgoszczy rozegrano mistrzostwa Polski do lat 23 w strzelaniach do rzutków. W konkurencji Trap, srebrny medal i tytuł wicemistrza Polski U-23 zdobył zawodnik Legii, Wołodymyr Yazykov. Na podium Mistrzostw Polski Juniorów stanął także Wiktor Potocki, który zdobył brąz w konkurencji Trap 125. Miejsce czwarte w U-23 w konkurencji Skeet zajął Krystian Tyrka. Gratulujemy!

REKLAMA

Podczas zawodów o Puchar Prezeza, Wiktoria Wysocka w konkurencji Trap wygrała i ustanowiła nowy rekord Polski. Na drugim stopniu podium, również w konkurencji Trap, stanął Piotr Rutkowski, a tuż za podium uplasował się Eryk Liszewski (4. miejsce). Szóste miejsce zajął Antoni Maciejuk, Michał Boczkowski - 8., a Mikołaj Tlak - 10. miejsce. W konkurencji Trap Mix wygrali Wiktoria Wysocka oraz Piotr Rutkowski. 


Wołodymyr Yazykov
fot. LL
Wołodymyr Yazykov
fot. LL
Wołodymyr Yazykov
fot. LL


Wołodymyr Yazykov
fot. Legia strzelectwo
Wiktoria Wysocka
fot. Legia strzelectwo
strzelectwo
fot. Legia strzelectwo
strzelectwo
fot. Legia strzelectwo
strzelectwo
fot. Legia strzelectwo
Wołodymyr Yazykov
fot. Legia strzelectwo


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.