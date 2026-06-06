Legia mistrzem Polski U-17!

Legia Warszawa wygrała ze Śląskiem Wrocław 2-1 w rewanżowym meczu finałowym Centralnej Ligi Juniorów U-17. Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Legioniści po raz drugi w historii wywalczyli mistrzostwo Polski juniorów młodszych. Gratulujemy!
Przez całą drugą połowę Legia grała w osłabieniu jednego zawodnika po czerwonej kartce Alexa Malchrowicza w 43. minucie.
U-17: Legia Warszawa 2-1 Śląsk Wrocław
1-0 - 8' Tymoteusz Leśniak
1-1 - 19' Dominik Kleczewski (karny)
2-1 - 27' Franciszek Stępniewski
Legia: 1. Alex Malchrowicz - 2. Igor Owczarczyk, 5. Oskar Putrzyński, 4. Bartosz Korżyński, 3. Oskar Krakowiak - 7. Igor Brzeziński (60' 17. Aleks Rzepkowski), 6. Aleksander Wyganowski, 8. Jakub Gliwa, 20. Franciszek Stępniewski (69' 14. Marcel Laszczyk), 9. Tymoteusz Leśniak (44' 12. Stanisław Kwiatkowski) - 11. Edouard von Brandt-Etchemendigaray (90' 21. Wiktor Zugaj)
Śląsk: 1. Dominik Nowak - 18. Aleksander Wołosowski, 5. Marcel Frankowicz (85' 15. Bartłomiej Chyb), 2. Jakub Fitowski (85' 4. Jakub Litwin), 3. Dawid Moskaluk - 11. Łukasz Zajączkowski (81' 7. Bartosz Bremer), 16. Mateusz Śmiałek, 6. Przemysław Mazan (69' 20. Miłosz Pisarek) , 8. Dominik Kleczewski, 24. Konrad Sokołowski - 19. Jakub Harnyś (69' 9. Bohdan Rudenko)
czerwona kartka: Alex Malchrowicz (43. minuta, Legia, za faul taktyczny)
Mistrzem Polski do lat 17 - Legia Warszawa! 47 min. + 10 min doliczonego czasu w dziesiątkę. Brawo @Akademia_Legii pic.twitter.com/dYJfSWb1Bs— Marcin Bodziachowski (@Bodziach_LL) June 6, 2026