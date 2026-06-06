Legia mistrzem Polski U-17!

Przez całą drugą połowę Legia grała w osłabieniu jednego zawodnika po czerwonej kartce Alexa Malchrowicza w 43. minucie.

Legia Warszawa wygrała ze Śląskiem Wrocław 2-1 w rewanżowym meczu finałowym Centralnej Ligi Juniorów U-17. Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Legioniści po raz drugi w historii wywalczyli mistrzostwo Polski juniorów młodszych. Gratulujemy!

Komentarze (3)

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Sober - 13 minut temu, *.orange.pl Gratulacje,

Tylko ciekawe ilu z tych chłopaków przebije sie i dostanie szanse w pierwszej druzynie. odpowiedz

majusL@legionista.com - 16 minut temu, *.174.42 Brawo. Gratulacje!!! odpowiedz

Remino - 27 minut temu, *.orange.pl Zajebiste, gratulacje odpowiedz

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