Młodzież

Legia mistrzem Polski U-17!

Legia CLJ U-17 - fot. Bodziach
Woytek
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Legia Warszawa wygrała ze Śląskiem Wrocław 2-1 w rewanżowym meczu finałowym Centralnej Ligi Juniorów U-17. Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Legioniści po raz drugi w historii wywalczyli mistrzostwo Polski juniorów młodszych. Gratulujemy!

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Przez całą drugą połowę Legia grała w osłabieniu jednego zawodnika po czerwonej kartce Alexa Malchrowicza w 43. minucie.


U-17: Legia Warszawa 2-1 Śląsk Wrocław
1-0 - 8' Tymoteusz Leśniak 
1-1 - 19' Dominik Kleczewski (karny)
2-1 - 27' Franciszek Stępniewski

Legia: 1. Alex Malchrowicz - 2. Igor Owczarczyk, 5. Oskar Putrzyński, 4. Bartosz Korżyński, 3. Oskar Krakowiak - 7. Igor Brzeziński (60' 17. Aleks Rzepkowski), 6. Aleksander Wyganowski, 8. Jakub Gliwa, 20. Franciszek Stępniewski (69' 14. Marcel Laszczyk), 9. Tymoteusz Leśniak (44' 12. Stanisław Kwiatkowski) - 11. Edouard von Brandt-Etchemendigaray (90' 21. Wiktor Zugaj)

Śląsk: 1. Dominik Nowak - 18. Aleksander Wołosowski, 5. Marcel Frankowicz (85' 15. Bartłomiej Chyb), 2. Jakub Fitowski (85' 4. Jakub Litwin), 3. Dawid Moskaluk - 11. Łukasz Zajączkowski (81' 7. Bartosz Bremer), 16. Mateusz Śmiałek, 6. Przemysław Mazan (69' 20. Miłosz Pisarek) , 8. Dominik Kleczewski, 24. Konrad Sokołowski - 19. Jakub Harnyś (69' 9. Bohdan Rudenko)

czerwona kartka: Alex Malchrowicz (43. minuta, Legia, za faul taktyczny)


CLJ U-17 mistrz Polski młodzież akademia Legii
fot. Bodziach

akademia Legii mistrz Polski juniorzy CLJ U17
fot. Bodziach

akademia Legii mistrz Polski juniorzy CLJ U17
fot. Bodziach


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Komentarze (3)

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Sober - 13 minut temu, *.orange.pl

Gratulacje,
Tylko ciekawe ilu z tych chłopaków przebije sie i dostanie szanse w pierwszej druzynie.

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majusL@legionista.com - 16 minut temu, *.174.42

Brawo. Gratulacje!!!

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Remino - 27 minut temu, *.orange.pl

Zajebiste, gratulacje

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