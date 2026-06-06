Transfery

Bereszyński w Legii? Sprzeczne doniesienia na temat transferu

Krzysztof Dowhań, Bartosz Bereszyński i Krzysztof Rzymowski | fot. Woytek / Legionisci.com
źródło: X, Meczyki.pl

Czy wielokrotny reprezentant Polski po latach ponownie założy koszulkę z "eLką" na piersi? W mediach sportowych pojawiły się sprzeczne informacje. Jeden z dziennikarzy ogłosił powrót, podczas gdy inne źródło stanowczo zdementowały te rewelacje. Co wiemy o potencjalnym transferze Bartosza Bereszyńskiego na Łazienkowską?

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Mateusz Ligęza z Radia ZET poinformował, że Bartosz Bereszyński trafi do Legii Warszawa. Powrót bocznego obrońcy byłby jednym z głośniejszych ruchów tego lata. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl zaprzeczył tym doniesieniom. Z jego informacji wynika, że na ten moment nie ma tematu powrotu 33-latka - nie doszło do żadnych oficjalnych rozmów ani negocjacji z piłkarzem.

 

Plotki o powrocie "Beresia" do Polski nie są bezpodstawne z uwagi na jego sytuację kontraktową. Umowa obrońcy z włoskim Palermo obowiązuje jedynie do końca czerwca. Wiadomo, ze menedżerowie zawodnika kontaktowali się ze stołecznym klubem, ale w gabinetach Legii nie zapadły decyzje w żadną stronę.

Bereszyński doskonale zna realia gry przy Łazienkowskiej. Reprezentował barwy Legii w latach 2013-2016, rozgrywając dla niej 108 meczów, w których strzelił jedną bramkę. 



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Komentarze (4)

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Karol - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Jak on teraz nie wróci to już nigdy nie wróci a więc nich wróci

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Emeryt - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Co z tego że zna Legie skoro jest bez formy. To samo Reca, Urbański transfery ze słabej ligi wloskiej nie są wskazane Włosi tyle lat bez MŚ. Lata nie grają ale mamy za dużo grajków po 30. Amen.

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Leśnik - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Ha i była to bramka przy Łazienkowskiej 3 oczywiście w meczu przeciwko łachowi Poznań. 😜

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Kiwi 🥝 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

33 lata? Nie za młody? Do drużyny juniorów go brać!

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