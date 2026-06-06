Bereszyński w Legii? Sprzeczne doniesienia na temat transferu

Czy wielokrotny reprezentant Polski po latach ponownie założy koszulkę z "eLką" na piersi? W mediach sportowych pojawiły się sprzeczne informacje. Jeden z dziennikarzy ogłosił powrót, podczas gdy inne źródło stanowczo zdementowały te rewelacje. Co wiemy o potencjalnym transferze Bartosza Bereszyńskiego na Łazienkowską?

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Mateusz Ligęza z Radia ZET poinformował, że Bartosz Bereszyński trafi do Legii Warszawa. Powrót bocznego obrońcy byłby jednym z głośniejszych ruchów tego lata. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl zaprzeczył tym doniesieniom. Z jego informacji wynika, że na ten moment nie ma tematu powrotu 33-latka - nie doszło do żadnych oficjalnych rozmów ani negocjacji z piłkarzem.





Plotki o powrocie "Beresia" do Polski nie są bezpodstawne z uwagi na jego sytuację kontraktową. Umowa obrońcy z włoskim Palermo obowiązuje jedynie do końca czerwca. Wiadomo, ze menedżerowie zawodnika kontaktowali się ze stołecznym klubem, ale w gabinetach Legii nie zapadły decyzje w żadną stronę.

Bereszyński doskonale zna realia gry przy Łazienkowskiej. Reprezentował barwy Legii w latach 2013-2016, rozgrywając dla niej 108 meczów, w których strzelił jedną bramkę.