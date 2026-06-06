Transfery

Legia szuka następcy Elitima. Kierunek Francja?

fot. Legionisci.com
źródło: goal.pl

Legia Warszawa szuka następcy Juergena Elitima, a na jej celowniku znalazł się zawodnik z Francji. Jak informuje portal Goal.pl, na Łazienkowską może trafić Alexis Trouillet.

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To powrót do tematu, który w polskich mediach przewijał się już rok temu – wówczas 24-letni defensywny pomocnik był bliski przejścia do Wisły Kraków, jednak ostatecznie podpisał umowę z drugoligowym francuskim Rodez AF.

Francuz ma 24 lata i może grać jako defensywny lub środkowy pomocnik. Do doniesień o przenosinach pomocnika do Ekstraklasy warto jednak podchodzić z dystansem. W kuluarach mówiło się także o ponownym zainteresowaniu ze strony Wisły Kraków (co pod Wawelem oficjalnie zdementowano) oraz Górnika Zabrze.

 

Na tym etapie okienka trudno jednoznacznie zweryfikować, czy Legia faktycznie rozpoczęła rozmowy, czy Francuz został po prostu zaproponowany stołecznemu klubowi przez menedżerów.



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