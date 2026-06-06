Zięba brązowym medalistą MP U-14

W Kozerkach rozegrane zostały mistrzostwa Polski do lat 14 w tenisie. Brązowy medal zdobył zawodnik tenisowej Legii - Julian Zięba, który w walce o finał musiał uznać wyższość Antonio Tejeriny w trzech setach, 6-2, 2-6, 1-6. Na ćwierćfinale rywalizację zakończyli Krzysztof Haładyj (przegrał z klubowym kolegą, Ziębą) oraz Jakub Marciniak (który jak Zięba, uległ Tejerinie).



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Brązowy medal w grze podwójnej wywalczyła Lena Zadrożna, grająca w parze z Katarzyną Listwan (Advantage Bielsko-Biała). Ponadto w mistrzostwach Polski U-14 grali następujący legioniści: Lila Kowal, Ryszard Czarnek oraz Bartosz Nowak.

Wyniki legionistów w MP U-14:

I runda: Lila Kowal - Pola Janik (GKS Katowice) 6-1, 6-3

II runda: Lila Kowal - Natasza Łukaszewicz (Olimpia Poznań) 3-6, 2-6





I runda: Lena Zadrożna - Zuzanna Mizak (Warszawianka) 2-6, 3-6





I runda: Jakub Marciniak - Gustaw Będzia (Advantage Bielsko-Biała) 7-5, 6-3

II runda: Jakub Marciniak - Adam Kozłowski (KT Szawno-Zdrój) 6-4, 6-1

1/4 finału: Jakub Marciniak - Antonio Tejerina (Kostrzyński Klub Tenisowy) 1-6, 3-6





I runda: Krzysztof Haładyj - Michał Czubak (KT Olsza) 6-0, 6-0

II runda: Krzysztof Haładyj - Aleksander Lemański (Toruńska Akademia Pro Tenis) 6-2, 6-2

1/4 finału: Krzysztof Haładyj - Julian Zięba (Legia) 1-6, 1-6





I runda: Julian Zięba - Maksymilian Górski (KT Break Warszawa) 6-2, 6-2

II runda: Julian Zięba - Jakub Jachnik (Szczeciński KT) 6-1, 6-2

1/4 finału: Julian Zięba - Krzysztof Haładyj (Legia) 6-1, 6-1

1/2 finału: Julian Zięba - Antonio Tejerina (Kostrzyński Klub Tenisowy) 6-2, 2-6, 1-6





I runda: Ryszard Czarnek - Miłosz Woźniak (KS Czarni) 4-6, 1-6





I runda: Bartosz Nowak - Kajetan Kosiński (Szczawno-Zdrój) 4-6, 3-6





I runda: Lila Kowal/Marta Szeliga (MKT Stalowa Wola) - Emilia Bąk/Natalia Cytrycka 1-6, 2-6





I runda: Lena Zadrożna/Katarzyna Listwan (Advantage Bielsko-Biała) - Emilia Koralewska/Kamila Perzanowska 6-1, 6-1

1/4 finału: Zadrożna/Listwan - Natalia Skrypichayko/Laura Czajka 3-6, 7-6(2), 10-7

1/2 finału: Zadrożna/Listwan - Zofia Borzęcka/Maria Terelak 2-6, 1-6





I runda: Julian Zięba/Maciej Szyca (Sopot TK) - Leon Miarka/Miłosz Woźniak 6-7(11), 3-6





I runda: Krzysztof Haładyj/Jakub Jachnik (Szczeciński KT) - Michał Czubak/Mikołaj Gawlik 6-1, 6-2

1/4 finału: Haładyj/Jachnik - Daniel Kwiecień/Michał Szumowski 3-6, 1-6





I runda: Ryszard Czarnek/Jakub Marciniak - Antoni Borowski/Antoni Nowik 4-6, 6-4, 10-6

1/4 finału: Czarnek/Marciniak - Jakub Cieciera/Robert Grechuta 6-2, 1-6, 10-12