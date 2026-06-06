Młodzież: mecze weekendowe (5-7.06)

W cieniu zmagań o mistrzostwo Polski U17 odbywały się również inne mecze drużyn młodzieżowych Legii. Zespół U15 w pólfinale Mistrzostw Polski odrobił w kwadrans dwubramkową stratę do Śląska Wrocław, ale w dogrywce to wrocławianie zdobyli gola i awansowali do finału, a legionistom pozostał brąz. Legia U16 pokonała 3-0 Deltę Warszawa U17, a Legia U14 wygrała na boisku Delty U15 5-3.

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Legia U13 zapewniła sobie awans do Ekstraligi, a zespół U11 udanie wystąpił w fazie grupowej turnieju Salt Mine Cup w Wieliczce, gdzie wywalczył awans do ćwierćfinału (pokonując m.in. FC Porto) i zmierzy się tam z Dinamem Zagrzeb.

Ekstraliga U17 (2009 i mł.): Legia U16 3-0 (1-0) Delta Warszawa U17

Gole:

1-0 45+1 min. Mikołaj Maćkowiak b.a.

2-0 47 min. Mateusz Pawłowski (as. Jan Szybicki)

3-0 58 min. Mateusz Pawłowski (as. Filip Kwiecień)

Strzały (celne): Legia 19(9) - Delta 11(4)

CLJ U15 (2001 i mł.) - półfinał MP U15, mecz rewanżowy: Śląsk Wrocław 1-2 (0-2, 0-2) pd. Legia Warszawa

Gole:

0-1 2 min. Kacper Kwiatkowski (as.Szymon Traczykowski)

0-2 13 min. Kacper Kwiatkowski (as. Filip Reszka)

1-2 89 min. Ryszard Ziętek

Legia: Jan Nowicki - Aleks Szybalski, Cyprian Lipiński, Tytus Mendakiewicz, Aleksander Dąbrowski (90' Mikołaj Ćwiklewicz) - Kajetan Zaliwski, Filip Reszka (94' Antoni Kośmider), Wojciech Kuś (81' Maciej Trzupek) - Szymon Traczykowski [12], Michał Kucała (77' Fryderyk Paprocki), Kacper Kwiatkowski (60' Marcin Kośmiński)

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki

Do finału mistrzostw Polski po dogrywce awansuje Śląsk.

Ekstraliga U15 (2011 i mł.): Delta Warszawa U15 3-5 Legia U14

Gole:

0-1 4 min. Nikodem Staroń (as. Filip Jasiński)

0-2 7 min. Karol Szczepek

1-2 9 min.

2-2 21 min.

2-3 28 min. Bartłomiej Cząstka (as. Nikodem Staroń)

2-4 44 min. gol samobójczy (as. Bartłomiej Cząstka)

3-4 67 min.

3-5 79 min. Bartłomiej Cząstka (as. Karol Grzyb)

Legia: Adam Dobrowolski, Szymon Płoński [13], Jakub Kruk, Oskar Matusiewicz, Ignacy Silski, Filip Jasiński, Karol Szczepek, Adam Smoła, Nikodem Staroń, Barłomiej Cząstka, Mateusz Krzyczmonik, Julian Onyszko, Klaudiusz Półtorak, Oskar Marzec, Aleksander Rybka, Karol Grzyb, Natan Turniak

Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak, Maciej Kokosza

I liga U15 (2011 i mł.): Polonia II Warszawa 22-0 (11-0) Legia Soccer Schools U15

Gole:

Ignacy Smoter - Sebastian Karpiński, Julian Kazubski, Eryk Urbanowski, Kacper Materski, Miłosz Maziarek, Aleksander Nowacki, Franek Nwolisa, Jonatan Pol, Szymon Zera, Aleksy Brzyski, Alex Paćko

Trener: Piotr Chmiel, II trener: Tomasz Nagórny

Legioniści, grający w okrojonym skladzie przeciwko przeciwnikowi wzmocnionemu zawodnikami z CLJ nie mieli praktycznie szans nawiązać wyrównanej walki.

I liga U13 (2013 i mł.): Legia Warszawa - Dąb Wieliszew '13

Legia: Antoni Kulpiński - Bronisław Partyka [14], Oliwier Siuda, Bartosz Kowalczyk, Maksymilian Pająk, Piotr Nowotka, Filip Brzeszczak, Antoni Adamkiewicz, Szymon Chodkowski, Konstantsin Yushkavets [14], Olek Cwyl, Jan Golański [14], Kacper Tryc [14]

Trener: Szymon Kowalski, II trener: Jakub Drzewiecki

Legia U13 rozegrała w sobotę mecz ostatniej kolejki 1 ligi U13 z Dębem Wieliszew. Legioniści w lekko odmłodzonym składzie zaprezentowali się z bardzo dobrej strony i zapewnili sobie (dzięki lepszej różnicy bramek w bezpośrednich pojedynkach z Varsovią) teoretycznie awans do Ekstraligi, wraz z Escolą Varsovia. Zobaczymy jednak, czy i w nowym sezonie Legia nie będzie występować w lidze U15.

Turniej "Salt Mine cup" (rocznik 2015 i mł.):

Legia U11 gra w ten weekend na Salt Mine Cup w Wieliczce. W fazie grupowej podopieczni Łukasza Listwana rozegrali mecze z Koroną Kielce, Pcimianką Pcim, FC Porto, Pogonią Kraków i z b. mocnym KRC Genk, które w ostatecznym rozrachunku dały legionistom awans do finału A (top 8 w stawce 24 drużyn). Jutro w ćwierćfinale gracze z rocznika 2015 zmierzą sie z Dinamem Zagrzeb.

Legia: Szymon Giera - Karol Giera, Antoni Srokowski, Ksawery Lewandowski, Eryk Cybulski, Andrzej Regulski-Lokanga, Tymoteusz Obierak, Szymon Kurzela, Oskar Sarna, Jan Woźniak, Aleksander Gorzelnik

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Łukasz Wawer