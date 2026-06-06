Młodzież: mecze weekendowe (5-7.06)[akt.]

W cieniu zmagań o mistrzostwo Polski U17 odbywały się również inne mecze drużyn młodzieżowych Legii. Zespół U15 w pólfinale Mistrzostw Polski odrobił w kwadrans dwubramkową stratę do Śląska Wrocław, ale w dogrywce to wrocławianie zdobyli gola i awansowali do finału, a legionistom pozostał brąz. Legia U16 pokonała 3-0 Deltę Warszawa U17, a Legia U14 wygrała na boisku Delty U15 5-3.

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Legia U13 zapewniła sobie awans do Ekstraligi, a zespół U11 udanie wystąpił w fazie grupowej turnieju Salt Mine Cup w Wieliczce, gdzie wywalczył awans do ćwierćfinału (pokonując m.in. FC Porto) i zmierzy się tam z Dinamem Zagrzeb.

Ekstraliga U17 (2009 i mł.): Legia U16 3-0 (1-0) Delta Warszawa U17

Gole:

1-0 45+1 min. Mikołaj Maćkowiak b.a.

2-0 47 min. Mateusz Pawłowski (as. Jan Szybicki)

3-0 58 min. Mateusz Pawłowski (as. Filip Kwiecień)

Strzały (celne): Legia 19(9) - Delta 11(4)

Legia: Błażej Ślazyk Ż - Olivier Pruszyński (69' Imran Ibrahim Ż), Marek Suchodół (46' Igor Lechecki), Mikołaj Maćkowiak, Artur Szmyt - Dawid Rodak, Adam Łukasiewicz (46' Aleksander Badowski), Jan Szybicki (66' Bartosz Przybyłko) - Borys Wawer, Mateusz Pawłowski Ż (59' Oliwier Altewęgier), Filip Kwiecień. Rezerwa: Nikodem Gimiński [09](br)

Trener: Maciej Gadowski, II trener: Szymon Matyjasek, Łukasz Turzyniecki

CLJ U15 (2001 i mł.) - półfinał MP U15, mecz rewanżowy: Śląsk Wrocław 1-2 (0-2, 0-2) pd. Legia Warszawa U15

Gole:

0-1 2 min. Kacper Kwiatkowski (as.Szymon Traczykowski)

0-2 13 min. Kacper Kwiatkowski (as. Filip Reszka)

1-2 89 min. Ryszard Ziętek

Legia: Jan Nowicki - Aleks Szybalski, Cyprian Lipiński, Tytus Mendakiewicz, Aleksander Dąbrowski (90' Mikołaj Ćwiklewicz) - Kajetan Zaliwski, Filip Reszka (94' Antoni Kośmider), Wojciech Kuś (81' Maciej Trzupek) - Szymon Traczykowski [12], Michał Kucała (77' Fryderyk Paprocki), Kacper Kwiatkowski (60' Marcin Kośmiński)

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki

Do finału mistrzostw Polski po dogrywce awansuje Śląsk.

Ekstraliga U15 (2011 i mł.): Delta Warszawa U15 3-5 Legia U14

Gole:

0-1 4 min. Nikodem Staroń (as. Filip Jasiński)

0-2 7 min. Karol Szczepek

1-2 9 min.

2-2 21 min.

2-3 28 min. Bartłomiej Cząstka (as. Nikodem Staroń)

2-4 44 min. gol samobójczy (as. Bartłomiej Cząstka)

3-4 67 min.

3-5 79 min. Bartłomiej Cząstka (as. Karol Grzyb)

Legia: Adam Dobrowolski, Szymon Płoński [13], Jakub Kruk, Oskar Matusiewicz, Ignacy Silski, Filip Jasiński, Karol Szczepek, Adam Smoła, Nikodem Staroń, Barłomiej Cząstka, Mateusz Krzyczmonik, Julian Onyszko, Klaudiusz Półtorak, Oskar Marzec, Aleksander Rybka, Karol Grzyb, Natan Turniak

Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak, Maciej Kokosza

I liga U15 (2011 i mł.): Polonia II Warszawa 22-0 (11-0) Legia Soccer Schools U15

Gole: Szymon Kulawiak 6, Artur Pawełko 5, Franciszek Saganek 4, Teodor Czyż 2, Filip Machnowski, Szymon Lubaś, Nataniel Sawicki, Alan Unierzyski, Szymon Mikołajczyk

Ignacy Smoter - Sebastian Karpiński, Julian Kazubski, Eryk Urbanowski, Kacper Materski, Miłosz Maziarek, Aleksander Nowacki, Franek Nwolisa, Jonatan Pol, Szymon Zera, Aleksy Brzyski, Alex Paćko

Trener: Piotr Chmiel, II trener: Tomasz Nagórny

Legioniści, grający w okrojonym składzie, praktycznie bez zmian, przeciwko przeciwnikowi wzmocnionemu zawodnikami z szerokiego składu CLJ nie mieli praktycznie szans nawiązać wyrównanej walki. Gospodarze byli stroną w pełni przeważającą.

II Liga U14 (2012 i mł.): Legia Soccer Schools U14 3-2 (3-2) Polonia II Warszawa

Gole:

0-1 3 min.

1-1 6 min. Antoni Brociek

2-1 9 min. Michał Walczuk

3-1 29 min. Antoni Brociek (as. Jakub Opieczyński z rzutu wolnego)

3-2 35 min. (rzut karny)

Strzały (celne): LSS 15(8) - Polonia 18(8)

LSS: Maximos Michaelides (41' Jakub Maszewski) - Ksawery Płachecki, Dzidek Kinasiewicz, Filip Bryja, Mikołaj Dmitrowicz, Antoni Brociek, Jakub Opieczyński, Hugo Tatarnikov, Marcel Stępniak, Michał Walczuk, Dawid Ryszkowski oraz: Aleksander Pyzel, Franciszek Faryniarz, Krystian Dawidiak

Trener: Patryk Sadowski

I liga U13 (2013 i mł.): Legia Warszawa - Dąb Wieliszew '13

Legia: Antoni Kulpiński - Bronisław Partyka [14], Oliwier Siuda, Bartosz Kowalczyk, Maksymilian Pająk, Piotr Nowotka, Filip Brzeszczak, Antoni Adamkiewicz, Szymon Chodkowski, Konstantsin Yushkavets [14], Olek Cwyl, Jan Golański [14], Kacper Tryc [14]

Trener: Szymon Kowalski, II trener: Jakub Drzewiecki

Legia U13 rozegrała w sobotę mecz ostatniej kolejki 1 ligi U13 z Dębem Wieliszew. Legioniści w lekko odmłodzonym składzie zaprezentowali się z bardzo dobrej strony i zapewnili sobie (dzięki lepszej różnicy bramek w bezpośrednich pojedynkach z Varsovią) teoretycznie awans do Ekstraligi, wraz z Escolą Varsovia. Zobaczymy jednak, czy i w nowym sezonie Legia nie będzie występować w lidze U15.

III liga U13: Legia Soccer Schools '13 - RKS Mirków U13

Po wysoko wygranym pierwszym meczu z RKS Mirkòw 2013 zespół LSS był zdecydowanym faworytem meczu ostatniej kolejki, ale w pierwszej połowie chłopcy z Konstancina walczyli bardzo dzielnie, utrzymując remis. Po przerwie więcej sił zachowali legioniści i to oni przeszli do wyraźniej ofensywy.

II liga U12: Legia Soccer Schools 2014 - MKS II Piaseczno

Strzały (celne): LSS 16 (7) - MKS Piaseczno 13 (6)

Legia Soccer Schools: Franciszek Gawroński, Jerzy Wieteska, Adam Urbański, Ignacy Gęsiarz, Dawid Kopałka, Maciej Kowalski, Jan Grunas, Milan Purgal, Maxymilian Juwa, Adam Zieniewicz, Filip Kawalec, Mikołaj Staniak, Olivier Parzyński, Leon Bilski

Trener: Kacper Gołębiowski

Niezła 1. połowa legionistów, ale słabsza jej końcówka i otrzymana w 38. minucie czerwona kartka miały wpływ na dalsze wydarzenia boiskowe. Po przerwie widzowie nie zobaczyli już goli goli. Chłopcy z LSS nadal prowadzą w tabeli i wszystko jest w ich nogach, ale przed nimi dwa mecze jeszcze cięższe niż dzisiejszy.

Turniej "Salt Mine cup" (rocznik 2015 i mł.):

Po wygranej w V Memoriale Krystiana Popieli w Skawinie, Legia U11 grała w ten weekend na Salt Mine Cup w Wieliczce. W fazie grupowej podopieczni Łukasza Listwana rozegrali mecze z Koroną Kielce, Pcimianką Pcim, FC Porto, Pogonią Kraków i z b. mocnym KRC Genk, które w ostatecznym rozrachunku dały legionistom awans do finału A (top 8 w stawce 24 drużyn).

W ostatnim dniu turnieju Salt Mine Cup Legia U11 walczyła zatem o czołowe miejsca A. Ciekawe, zacięte mecze z Dinamem Zagrzeb (1/4 finału) i Interem Mediolan, oba zakończone seriami rzutów karnych (niestety, bez happy endu) i na koniec udane spotkanie z Górnikiem Zabrze.

Triumfatorem całej rywalizacji został KRC Genk, po meczu z Rakowem Częstochowa.

Legia: Szymon Giera - Karol Giera, Antoni Srokowski, Ksawery Lewandowski, Eryk Cybulski, Andrzej Regulski-Lokanga, Tymoteusz Obierak, Szymon Kurzela, Oskar Sarna, Jan Woźniak, Aleksander Gorzelnik

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Łukasz Wawer