Otto Hindrich piłkarzem sezonu 2025/26!

Najlepszym Piłkarzem Sezonu 2025/2026 w plebiscycie serwisu Legionisci.com został Otto Hindrich! Rumuński bramkarz otrzymał prawie 25% wszystkich punktów. Drugie miejsce zajął Rafał Adamski (17,7%), a trzecie Jean-Pierre Naame (10,3%). W sumie przez 2 tygodnie oddaliście 10 549 głosów - dziękujemy!

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W głosowaniu mogliście wskazać trzech piłkarzy, którzy Waszym zdaniem zasłużyli na miano najlepszego w tym sezonie.

1. miejsce - 5 pkt.

2. miejsce - 3 pkt.

3. miejsce - 1 pkt.





Klasyfikacja Plebiscytu na najlepszego Piłkarza Sezonu 2025/26

Miejsce Piłkarz Punkty Procent 🥇 1. miejsce 🥈 2. miejsce 🥉 3. miejsce 1. Otto Hindrich 23 594 24.85% 3302 1952 1228 2. Rafał Adamski 16 832 17.73% 1643 2411 1384 3. Jean-Pierre Nsame 9 817 10.34% 1029 1055 1507 4. Juergen Elitim 8 571 9.03% 999 902 870 5. Rafał Augustyniak 6 436 6.78% 654 816 718 6. Mileta Rajović 3 661 3.86% 678 60 91 7. Radovan Pankov 3 656 3.85% 338 475 541 8. Ryōya Morishita 3 143 3.31% 361 314 396 9. Kamil Piątkowski 2 941 3.1% 250 353 632 10. Artur Jędrzejczyk 2 110 2.22% 258 174 298 11. Paweł Wszołek 2 028 2.14% 190 238 364 12. Jan Ziółkowski 1 830 1.93% 142 237 409 13. Bartosz Kapustka 1 554 1.64% 147 184 267 14. Patryk Kun 1 173 1.24% 95 145 263 15. Migouel Alfarela 876 0.92% 84 125 81 16. Kacper Tobiasz 781 0.82% 52 139 104 17. Kacper Chodyna 577 0.61% 29 103 123 18. Marc Gual 556 0.59% 39 90 91 19. Noah Weisshaupt 533 0.56% 29 93 109 20. Marco Burch 488 0.51% 29 74 121 21. Jan Leszczyński 475 0.5% 43 43 131 22. Wahan Biczachczjan 417 0.44% 23 69 95 23. Henrique Arreiol 385 0.41% 23 73 51 24. Jakub Żewłakow 364 0.38% 13 77 68 25. Ilja Szkurin 303 0.32% 13 47 97 26. Antonio Čolak 254 0.27% 6 39 107 27. Kacper Urbański 219 0.23% 11 35 59 28. Ermal Krasniqi 209 0.22% 5 50 34 29. Damian Szymański 208 0.22% 15 23 64 30. Samuel Kováčik 176 0.18% 21 13 32 31. Claude Goncalves 159 0.17% 14 21 26 32. Arkadiusz Reca 155 0.16% 5 38 16 33. Ruben Vinagre 110 0.12% 6 20 20 34. Wojciech Urbański 108 0.11% 5 15 38 35. Petar Stojanović 90 0.1% 2 13 41 36. Steve Kapuadi 84 0.09% 0 15 39 37. Gabriel Kobylak 74 0.08% 2 13 25

Pełna lista zwycięzców Plebiscytu LL!

Sezon 1999/2000: Marek Citko

Sezon 2000/2001: Marcin Mięciel

Sezon 2001/2002: Cezary Kucharski

Sezon 2002/2003: Stanko Svitlica

Sezon 2003/2004: Artur Boruc

Sezon 2004/2005: Artur Boruc

Sezon 2005/2006: Łukasz Fabiański

Sezon 2006/2007: Miroslav Radović

Sezon 2007/2008: Roger Guerreiro

Sezon 2008/2009: Jan Mucha

Sezon 2009/2010: Jan Mucha

Sezon 2010/2011: Miroslav Radović

Sezon 2011/2012: Dusan Kuciak

Sezon 2012/2013: Marek Saganowski

Sezon 2013/2014: Miroslav Radović

Sezon 2014/2015: Jakub Rzeźniczak

Sezon 2015/2016: Nemanja Nikolić

Sezon 2016/2017: Vadis Odjidja-Ofoe

Sezon 2017/2018: Arkadiusz Malarz

Sezon 2018/2019: Carlitos

Sezon 2019/2020: Domagoj Antolić

Sezon 2020/2021: Luquinhas

Sezon 2021/2022: Josue

Sezon 2022/2023: Josue

Sezon 2023/2024: Josue

Sezon 2024/2025: Ryoya Morishita

Sezon 2025/2026: Otto Hindrich