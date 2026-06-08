Otto Hindrich piłkarzem sezonu 2025/26!

Najlepszym Piłkarzem Sezonu 2025/2026 w plebiscycie serwisu Legionisci.com został Otto Hindrich! Rumuński bramkarz otrzymał prawie 25% wszystkich punktów. Drugie miejsce zajął Rafał Adamski (17,7%), a trzecie Jean-Pierre Naame (10,3%). W sumie przez 2 tygodnie oddaliście 10 549 głosów - dziękujemy!
W głosowaniu mogliście wskazać trzech piłkarzy, którzy Waszym zdaniem zasłużyli na miano najlepszego w tym sezonie.
1. miejsce - 5 pkt.
2. miejsce - 3 pkt.
3. miejsce - 1 pkt.
Klasyfikacja Plebiscytu na najlepszego Piłkarza Sezonu 2025/26
|Miejsce
|Piłkarz
|Punkty
|Procent
|🥇 1. miejsce
|🥈 2. miejsce
|🥉 3. miejsce
|1.
|Otto Hindrich
|23 594
|24.85%
|3302
|1952
|1228
|2.
|Rafał Adamski
|16 832
|17.73%
|1643
|2411
|1384
|3.
|Jean-Pierre Nsame
|9 817
|10.34%
|1029
|1055
|1507
|4.
|Juergen Elitim
|8 571
|9.03%
|999
|902
|870
|5.
|Rafał Augustyniak
|6 436
|6.78%
|654
|816
|718
|6.
|Mileta Rajović
|3 661
|3.86%
|678
|60
|91
|7.
|Radovan Pankov
|3 656
|3.85%
|338
|475
|541
|8.
|Ryōya Morishita
|3 143
|3.31%
|361
|314
|396
|9.
|Kamil Piątkowski
|2 941
|3.1%
|250
|353
|632
|10.
|Artur Jędrzejczyk
|2 110
|2.22%
|258
|174
|298
|11.
|Paweł Wszołek
|2 028
|2.14%
|190
|238
|364
|12.
|Jan Ziółkowski
|1 830
|1.93%
|142
|237
|409
|13.
|Bartosz Kapustka
|1 554
|1.64%
|147
|184
|267
|14.
|Patryk Kun
|1 173
|1.24%
|95
|145
|263
|15.
|Migouel Alfarela
|876
|0.92%
|84
|125
|81
|16.
|Kacper Tobiasz
|781
|0.82%
|52
|139
|104
|17.
|Kacper Chodyna
|577
|0.61%
|29
|103
|123
|18.
|Marc Gual
|556
|0.59%
|39
|90
|91
|19.
|Noah Weisshaupt
|533
|0.56%
|29
|93
|109
|20.
|Marco Burch
|488
|0.51%
|29
|74
|121
|21.
|Jan Leszczyński
|475
|0.5%
|43
|43
|131
|22.
|Wahan Biczachczjan
|417
|0.44%
|23
|69
|95
|23.
|Henrique Arreiol
|385
|0.41%
|23
|73
|51
|24.
|Jakub Żewłakow
|364
|0.38%
|13
|77
|68
|25.
|Ilja Szkurin
|303
|0.32%
|13
|47
|97
|26.
|Antonio Čolak
|254
|0.27%
|6
|39
|107
|27.
|Kacper Urbański
|219
|0.23%
|11
|35
|59
|28.
|Ermal Krasniqi
|209
|0.22%
|5
|50
|34
|29.
|Damian Szymański
|208
|0.22%
|15
|23
|64
|30.
|Samuel Kováčik
|176
|0.18%
|21
|13
|32
|31.
|Claude Goncalves
|159
|0.17%
|14
|21
|26
|32.
|Arkadiusz Reca
|155
|0.16%
|5
|38
|16
|33.
|Ruben Vinagre
|110
|0.12%
|6
|20
|20
|34.
|Wojciech Urbański
|108
|0.11%
|5
|15
|38
|35.
|Petar Stojanović
|90
|0.1%
|2
|13
|41
|36.
|Steve Kapuadi
|84
|0.09%
|0
|15
|39
|37.
|Gabriel Kobylak
|74
|0.08%
|2
|13
|25
Pełna lista zwycięzców Plebiscytu LL!
Sezon 1999/2000: Marek Citko
Sezon 2000/2001: Marcin Mięciel
Sezon 2001/2002: Cezary Kucharski
Sezon 2002/2003: Stanko Svitlica
Sezon 2003/2004: Artur Boruc
Sezon 2004/2005: Artur Boruc
Sezon 2005/2006: Łukasz Fabiański
Sezon 2006/2007: Miroslav Radović
Sezon 2007/2008: Roger Guerreiro
Sezon 2008/2009: Jan Mucha
Sezon 2009/2010: Jan Mucha
Sezon 2010/2011: Miroslav Radović
Sezon 2011/2012: Dusan Kuciak
Sezon 2012/2013: Marek Saganowski
Sezon 2013/2014: Miroslav Radović
Sezon 2014/2015: Jakub Rzeźniczak
Sezon 2015/2016: Nemanja Nikolić
Sezon 2016/2017: Vadis Odjidja-Ofoe
Sezon 2017/2018: Arkadiusz Malarz
Sezon 2018/2019: Carlitos
Sezon 2019/2020: Domagoj Antolić
Sezon 2020/2021: Luquinhas
Sezon 2021/2022: Josue
Sezon 2022/2023: Josue
Sezon 2023/2024: Josue
Sezon 2024/2025: Ryoya Morishita
Sezon 2025/2026: Otto Hindrich