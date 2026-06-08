Media: Legia obserwuje Assada Al-Hamlawiego

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Al-Hamlawim interesują się jeszcze inne kluby - Mainz, AEK Ateny czy Club Brugge.





Trzykrotny reprezentant Palestyny ma za sobą bardzo udany rok - w 48 występach zdobył 16 bramek i zanotował 4 asysty. W Śląsku grał w 2025 roku, gdzie nie obyło się bez problemów. Zawodnik mocno naciskał na transfer i samowolnie opuścił zgrupowanie.

Assad Al-Hamlawi

ur. 27.10.2000, Helsinborg (Szwecja)

kraj: Palestyna, Szwecja

wzrost: 185 cm

kariera:

do 2019 Ängelholms FF (Szwecja)

(w) 2020-(w) 2022 Helsingborgs IF (Szwecja)

2022 Jönköpings Södra IF (Szwecja)

(w) 2023 Varbergs BoIS (Szwecja)

(j) 2023 Ängelholms FF (Szwecja)

(w) 2023/24 Prime Bangkok FC (Tajlandia)

2024 IK Oddevold (Szwecja)

(w) 2024/25 Śląsk Wrocław

2025/26 Universitatea Craiova (Rumunia)