Media: Legia obserwuje Assada Al-Hamlawiego

Al-Hamlawim interesują się jeszcze inne kluby - Mainz, AEK Ateny czy Club Brugge.
Trzykrotny reprezentant Palestyny ma za sobą bardzo udany rok - w 48 występach zdobył 16 bramek i zanotował 4 asysty. W Śląsku grał w 2025 roku, gdzie nie obyło się bez problemów. Zawodnik mocno naciskał na transfer i samowolnie opuścił zgrupowanie.
Assad Al-Hamlawi
ur. 27.10.2000, Helsinborg (Szwecja)
kraj: Palestyna, Szwecja
wzrost: 185 cm
kariera:
do 2019 Ängelholms FF (Szwecja)
(w) 2020-(w) 2022 Helsingborgs IF (Szwecja)
2022 Jönköpings Södra IF (Szwecja)
(w) 2023 Varbergs BoIS (Szwecja)
(j) 2023 Ängelholms FF (Szwecja)
(w) 2023/24 Prime Bangkok FC (Tajlandia)
2024 IK Oddevold (Szwecja)
(w) 2024/25 Śląsk Wrocław
2025/26 Universitatea Craiova (Rumunia)