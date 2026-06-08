Media: Legia obserwuje Assada Al-Hamlawiego

źródło: sport.ro, legionisci.com
Legia Warszawa jest zainteresowana pozyskaniem Assada Al-Hamlawiego - informuje sport.ro. Zawodnik w przeszłości reprezentował Śląsk Wrocław, a obecnie gra w CS U Craiova, z którą ma kontrakt do 30 czerwca 2028. 
REKLAMA

Al-Hamlawim interesują się jeszcze inne kluby - Mainz, AEK Ateny czy Club Brugge.

 

Trzykrotny reprezentant Palestyny ma za sobą bardzo udany rok - w 48 występach zdobył 16 bramek i zanotował 4 asysty. W Śląsku grał w 2025 roku, gdzie nie obyło się bez problemów. Zawodnik mocno naciskał na transfer i samowolnie opuścił zgrupowanie. 

Assad Al-Hamlawi
ur. 27.10.2000, Helsinborg (Szwecja)
kraj: Palestyna, Szwecja
wzrost: 185 cm
kariera:
do 2019 Ängelholms FF (Szwecja)
(w) 2020-(w) 2022 Helsingborgs IF (Szwecja)
2022 Jönköpings Södra IF (Szwecja)
(w) 2023 Varbergs BoIS (Szwecja)
(j) 2023 Ängelholms FF (Szwecja)
(w) 2023/24 Prime Bangkok FC (Tajlandia)
2024 IK Oddevold (Szwecja)
(w) 2024/25 Śląsk Wrocław
2025/26 Universitatea Craiova (Rumunia)



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (7)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Jju - 47 minut temu, *.vodafone.de

Naciskał na transfer? Po co takich brać?

odpowiedz
Znawca - 50 minut temu, *.interkam.pl

Transfer tego zawodnika bylby na miarę takiego klubu jak LEGIA! Niestety jest to niemozliwe,bo prawdopodobnie pójdzie do Grecji,a ma tez oferty z mocniejszych lig niż polska.Moim zdaniem Legia niepotrzebnie wzięła Zjawinskeigo,bo powinna kupić kogoś jakościowego.Dodatkowo Rajović,Colak powinni mieć zakomunikowane że nie będą grać i mają szukać sobie innych klubów.Zostawiłbym za to J.P. Nsame,Adamski i Al-Hamlawi to byloby wystarczająco na ten sezon.

odpowiedz
geds - 1 godzinę temu, *.play.pl

Naprawdę po tym jak zdecydowali się na Zjawińskiego, szukają jeszcze napastnika? Myślałem że nie ma pieniędzy a trzeba jeszcze zapełnić lukę po Elitimie. Prawdę mówiąc nawet z Elitimem potrzebny był jakiś kreatywny człowiek na środek.

odpowiedz
Lostek - 37 minut temu, *.play-internet.pl

@geds: to jest napsstnik ?

odpowiedz
Łowca korniszonów - 1 godzinę temu, *.16.23

Kocur czy ogór? Proszę o wypowiedzi wyłącznie znawców.

odpowiedz
Wilk14 - 43 minuty temu, *.jmdi.pl

@Łowca korniszonów: kocur jak nic, co pół roku spierd… do kolejnego klubu nawet jak pracodawcy nie chcą się zgodzić 😜

odpowiedz
Typek - 34 minuty temu, *.134.6

@Łowca korniszonów: Obchodzi Ramadan, to na głodnego chu... zagra 😁

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.