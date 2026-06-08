Wrotkarstwo

Legioniści na podium Ulicznych Mistrzostw Polski

Adela Strygner mistrzynią Polski | fot. Centrum Narciarstwa Biegowego Gorce Klikuszowa
Bodziach
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W Klikuszowej rozegrane zostały Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim. Złoty medal w sprincie na 100 metrów zdobyła zawodniczka sekcji łyżwiarskiej Legii, Adela Strygner, która w finale z czasem 10,269 sekundy wyprzedziła Lenę Żywicką (Skate Team Kowalów). Srebro na dystansie 100m zdobył Mateusz Kania uzyskując w finale czas 9,101 sekundy, o pięć tysięcznych gorszy od Stanisława Sikory (Skate Team Kowalów).

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Adela Strygner zdobyła ponadto dwa srebrne medale - w konkurencji 10000m na eliminacje oraz w wyścigu na 1 rundę. Mateusz Kania z wynikiem 22,993 sekundy zdobył drugi srebrny medal w rywalizacji na 1 rundę.

W kategoriach młodzieżowych trzy medale (dwa złote i jeden srebrny) wywalczył Leonardo Bacino w kat. 2010/11. W klasyfikacji klubowej Legia zajęła 4. miejsce (248 pkt.).

Wyniki legionistów:
100m (Seniorki): 1. Adela Strygner 10,269s
100m (Seniorzy): 2. Mateusz Kania
100m (Kadet junior młodszy 2012/13): 10. Gabriele Geo Bacino 12,136s
100m (Junior B 2010/11): 5. Leonardo Bacino 10,273s

Na eliminacje 8000m (Junior B): 1. Leonardo Bacino
Na eliminacje 10000m (seniorki): 2. Adela Strygner
Na eliminacje 10000m (seniorzy): 5. Mateusz Kania
1 runda (kadet junior młodszy): 13. Gabriele Geo Bacino
1 runda (Junior B): 2. Leonardo Bacino 24,536s
1 runda (seniorki): 2. Adela Strygner 26,961s
1 runda (seniorzy): 2. Mateusz Kania 22,993s
8000m na punkty (Junior B): 1. Leonardo Bacino 14:22,222 min.
10000m na punkty (seniorki): 4. Adela Strygner


wrotkarstwo,Leonardo Bacino
fot. Centrum Narciarstwa Biegowego Gorce Klikuszowa
wrotkarstwo,Adela Strygner,Mateusz Kania
fot. Centrum Narciarstwa Biegowego Gorce Klikuszowa
medal wrotkarstwo
fot. Centrum Narciarstwa Biegowego Gorce Klikuszowa
Adela Strygner
fot. Centrum Narciarstwa Biegowego Gorce Klikuszowa
rolki,Mateusz Kania
fot. Centrum Narciarstwa Biegowego Gorce Klikuszowa
rolki,Adela Strygner
fot. Centrum Narciarstwa Biegowego Gorce Klikuszowa
rolki,Adela Strygner
fot. Centrum Narciarstwa Biegowego Gorce Klikuszowa
rolki,Mateusz Kania
fot. Centrum Narciarstwa Biegowego Gorce Klikuszowa
rolki,Adela Strygner
fot. Centrum Narciarstwa Biegowego Gorce Klikuszowa

Mateusz Kania
fot. LL

Leonardo Bacino
fot. LL


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