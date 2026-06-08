Legioniści na podium Ulicznych Mistrzostw Polski

W Klikuszowej rozegrane zostały Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim. Złoty medal w sprincie na 100 metrów zdobyła zawodniczka sekcji łyżwiarskiej Legii, Adela Strygner, która w finale z czasem 10,269 sekundy wyprzedziła Lenę Żywicką (Skate Team Kowalów). Srebro na dystansie 100m zdobył Mateusz Kania uzyskując w finale czas 9,101 sekundy, o pięć tysięcznych gorszy od Stanisława Sikory (Skate Team Kowalów).
Adela Strygner zdobyła ponadto dwa srebrne medale - w konkurencji 10000m na eliminacje oraz w wyścigu na 1 rundę. Mateusz Kania z wynikiem 22,993 sekundy zdobył drugi srebrny medal w rywalizacji na 1 rundę.
W kategoriach młodzieżowych trzy medale (dwa złote i jeden srebrny) wywalczył Leonardo Bacino w kat. 2010/11. W klasyfikacji klubowej Legia zajęła 4. miejsce (248 pkt.).
Wyniki legionistów:
100m (Seniorki): 1. Adela Strygner 10,269s
100m (Seniorzy): 2. Mateusz Kania
100m (Kadet junior młodszy 2012/13): 10. Gabriele Geo Bacino 12,136s
100m (Junior B 2010/11): 5. Leonardo Bacino 10,273s
Na eliminacje 8000m (Junior B): 1. Leonardo Bacino
Na eliminacje 10000m (seniorki): 2. Adela Strygner
Na eliminacje 10000m (seniorzy): 5. Mateusz Kania
1 runda (kadet junior młodszy): 13. Gabriele Geo Bacino
1 runda (Junior B): 2. Leonardo Bacino 24,536s
1 runda (seniorki): 2. Adela Strygner 26,961s
1 runda (seniorzy): 2. Mateusz Kania 22,993s
8000m na punkty (Junior B): 1. Leonardo Bacino 14:22,222 min.
10000m na punkty (seniorki): 4. Adela Strygner