Legioniści na podium Ulicznych Mistrzostw Polski

W Klikuszowej rozegrane zostały Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim. Złoty medal w sprincie na 100 metrów zdobyła zawodniczka sekcji łyżwiarskiej Legii, Adela Strygner, która w finale z czasem 10,269 sekundy wyprzedziła Lenę Żywicką (Skate Team Kowalów). Srebro na dystansie 100m zdobył Mateusz Kania uzyskując w finale czas 9,101 sekundy, o pięć tysięcznych gorszy od Stanisława Sikory (Skate Team Kowalów).

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Adela Strygner zdobyła ponadto dwa srebrne medale - w konkurencji 10000m na eliminacje oraz w wyścigu na 1 rundę. Mateusz Kania z wynikiem 22,993 sekundy zdobył drugi srebrny medal w rywalizacji na 1 rundę.

W kategoriach młodzieżowych trzy medale (dwa złote i jeden srebrny) wywalczył Leonardo Bacino w kat. 2010/11. W klasyfikacji klubowej Legia zajęła 4. miejsce (248 pkt.).

Wyniki legionistów:

100m (Seniorki): 1. Adela Strygner 10,269s

100m (Seniorzy): 2. Mateusz Kania

100m (Kadet junior młodszy 2012/13): 10. Gabriele Geo Bacino 12,136s

100m (Junior B 2010/11): 5. Leonardo Bacino 10,273s

Na eliminacje 8000m (Junior B): 1. Leonardo Bacino

Na eliminacje 10000m (seniorki): 2. Adela Strygner

Na eliminacje 10000m (seniorzy): 5. Mateusz Kania

1 runda (kadet junior młodszy): 13. Gabriele Geo Bacino

1 runda (Junior B): 2. Leonardo Bacino 24,536s

1 runda (seniorki): 2. Adela Strygner 26,961s

1 runda (seniorzy): 2. Mateusz Kania 22,993s

8000m na punkty (Junior B): 1. Leonardo Bacino 14:22,222 min.

10000m na punkty (seniorki): 4. Adela Strygner

fot. Centrum Narciarstwa Biegowego Gorce Klikuszowa

fot. Centrum Narciarstwa Biegowego Gorce Klikuszowa

fot. Centrum Narciarstwa Biegowego Gorce Klikuszowa

fot. Centrum Narciarstwa Biegowego Gorce Klikuszowa

fot. Centrum Narciarstwa Biegowego Gorce Klikuszowa

fot. Centrum Narciarstwa Biegowego Gorce Klikuszowa

fot. Centrum Narciarstwa Biegowego Gorce Klikuszowa

fot. Centrum Narciarstwa Biegowego Gorce Klikuszowa

fot. Centrum Narciarstwa Biegowego Gorce Klikuszowa

fot. LL