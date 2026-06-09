Ósmy Dzień Dziecka z Legią w Szczecinku

W ostatni weekend w Szczecinku zorganizowany został Dzień Dziecka z Legią Warszawa - już po raz ósmy. Tradycyjnie dopisała frekwencja - na szczecineckiej Ślusarni stawiło się mnóstwo rodzin z dziećmi, dla których legijny FC przygotował masę atrakcji.

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Dla dzieci przygotowano darmowe kiełbaski, grilla, lody, popcorn, gofry i napoje. Było malowanie twarzy, piana party, wyrzutnia konfetti czy dmuchane zamki, a także strefa Playstation i kolorowych warkoczyków. Imprezę jak co roku prowadził DJ Przemo. Nie mogło zabraknąć także legijnej maskotki - Misia Kazka, który przyjechał do Szczecinka wraz z ekipą Dobrych Ludzi, który również brali udział w tym wspaniałym wydarzeniu, a przy okazji wykonali dwa graffiti sławiące nasz ukochany klub. Ludzie wierni barwom jak co roku stanęli na wysokości zadania - świetna robota panowie i panie!



