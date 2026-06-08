Tenis

Legioniści na podium w turniejach WTK

fot. Legia Tenis
Bodziach
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Tenisiści Legii w ostatnim czasie brali udział w różnych turniejach. Mateusz Nowak zajął drugie miejsce w deblu podczas zawodów ITF J30 w Kownie. Lena Woźniak wygrała turniej singla WTK do lat 14 w Sieradzu.

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Bartek Nowak zwyciężył w singlu w mistrzostwach Mazowsza U16, Nela Żyżyńska zajęła 1. (debel) i 2. miejsce (singiel) w mistrzostwach Mazowsza skrzatów. W mistrzostwach Mazowsza do lat 12 na podium znaleźli się także Mateusz Ćwirta, Andrei Kavalczuk, Michał Żukowski oraz Aleksander Jobda.


Andrei Kavalczuk
fot. Legia Tenis
Aleksander Jobda,Michał Żukowski
fot. Legia Tenis
Lena Woźniak
fot. Legia Tenis
Mateusz Nowak
fot. Legia Tenis
Bartek Nowak
fot. Legia Tenis
Nela Żyżyńska
fot. Legia Tenis
Mateusz Ćwirta
fot. Legia Tenis


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