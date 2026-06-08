Legioniści na podium w turniejach WTK

Tenisiści Legii w ostatnim czasie brali udział w różnych turniejach. Mateusz Nowak zajął drugie miejsce w deblu podczas zawodów ITF J30 w Kownie. Lena Woźniak wygrała turniej singla WTK do lat 14 w Sieradzu.

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Bartek Nowak zwyciężył w singlu w mistrzostwach Mazowsza U16, Nela Żyżyńska zajęła 1. (debel) i 2. miejsce (singiel) w mistrzostwach Mazowsza skrzatów. W mistrzostwach Mazowsza do lat 12 na podium znaleźli się także Mateusz Ćwirta, Andrei Kavalczuk, Michał Żukowski oraz Aleksander Jobda.