Biblioteka legionisty: Kopalnia Magazyn nr 2. Mundial USA-Meksyk-Kanada 2026 (348)

W ostatnich dniach wydany został przedmundialowy "Magazyn Kopalnia", w którym znajdziemy trochę ciekawych tekstów nawiązujących do rozpoczynającej się po drugiej stronie globu najważniejszej imprezy piłkarskiej na świecie, niestety bez udziału biało-czerwonych.

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Tym razem magazyn wydany został nie w formie gazety, jak to już raz miało miejsce, ale także nie w formie pełnoprawnego magazynu dużego formatu, z twardą oprawą. Można powiedzieć, że drugi numer ma format zeszytowy, w miękkiej obwolucie, przypominającym nieco - jak zauważają czytelnicy - wersję kserowaną. Choć oczywiście całość wyszła z drukarni, nie zaś punktu ksero. Do poczytania mamy 150 stron, a na koniec autorzy zamieścili terminarz wszystkich spotkań, gdzie można uzupełnić wyniki, a także końcowe tabele każdej z grup, jak również dalszą drabinkę do finału włącznie.





W środku znajdziemy teksty: Rafała Steca, Dariusza Wołowskiego, Michała Terli, Michała Okońskiego, Ludwiki Włodek, Pawła Grabowskiego, Piotra Jagielskiego, Michała Zachodnego, Piotra Żelaznego, Ewy Pawlik, Kaspra Kalinowskiego, Mirosława Żukowskiego i Wojciecha Kuczoka. W przedsprzedaży magazyn można było zamawiać poprzez Patronite, obecnie jest on dostępny m.in. w sklepie Labotiga.

Kto zna dotychczasowe wydania "Kopalni", ten doskonale wie, czego spodziewać się po wydawnictwie - znajdziemy tu raczej bardziej ambitne teksty, które Mundialu dotyczą często tylko pośrednio. Będzie więc o reżimie, problemach Iranu ze startem na imprezie w USA, przeczytamy też ciekawy tekst poświęcony rozgrywkom ligowym w Stanach Zjednoczonych - początkowej euforii, późniejszym upadku, a następnie budowie na nowo MLS. "MLS chciał być barwny i pełen młodzieńczej energii, więc do nazw klubów dopisywano przydomki, jak: 'Wiz', 'Burn', 'Clash', 'Mutiny' albo 'Rapids'. Z czasem większość z nich zniknęła, ale wtedy - w połowie lat 90. - dodawały lidze amerykańskiego sznytu. Oddzielną kwestią były odjechane koszulki z nietypowym krojem rękawów i jaskrawą kombinacją kolorów. Dallas Burn miało na piersiach ognistego mustanga, a Kansas City Wiz tęczowego lizaka z Disneylandu, który roztopił się na koszulce. Valderrama ze swoim słynnym blond afro, kiedy zakładał koszulkę Tampa Bay Mutiny, wyglądał jak postać z komiksu. Po latach te stroje stały się kultowe i dziś na aukcjach sprzedawane są za pokaźne sumy" - czytamy w tekście "Bardzo dziki zachód".

Przeczytamy także o Alexim Lalasie, ostatnim występie reprezentacji Polski na Mundialu w Meksyku w 1986 roku czy rozwoju amerykańskiej piłki dzięki soccer moms - matkom, których życie toczy się wokół organizacji czasu ich dzieci, wożenia ich na treningi i mecze. "Najpierw się z nich śmiano, później wyniesiono na polityczny piedestał, a dziś to określenie w zasadzie krzywdzi" - pisze Ewa Pawlik.

Tytuł: Kopalnia Magazyn nr 2. Mundial USA-Meksyk-Kanada 2026

Autorzy: Dariusz Wołowski, Piotr Żelazny, Michał Okoński, Michał Zachodny, Michał Trela, Rafał Stec, Ludwika Włodek, Paweł Grabowski, Piotr Jagielski, Ewa Pawlik, Kasper Kalinowski, Mirosław Żukowski, Wojciech Kuczok.

Wydawca: magazynkopalnia.com

Rok wydania: 2026

Liczba stron: 160

Cena okładkowa: 60 zł

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