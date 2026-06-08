Media: Stojanović przejdzie operację

Jak informują słoweńskie media, Petar Stojanović przejdzie operację, po której czeka go długa przerwa w grze.

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Zawodnik Legii był powołany na czerwcowe mecze reprezentacji Słowenii z Cyprem i Chorwacją. W marcu także otrzymał powołanie na spotkania kadry, pojechał z urazem i wrócił z kontuzją, po której musiał pauzować i przejść rehabilitację. Teraz stawił się na zgrupowaniu reprezentacji, ale okazało się, że uraz ścięgna jest na tyle poważny, iż konieczna będzie operacja.





Jak informuje Ekipa, Petar Stojanović ma zostać w najbliższych dniach zoperowany w Finlandii, po czym czeka go kilkumiesięczny okres rekonwalescencji. Słoweńskie media dodają, że zawodnik planował odejść latem z Legii, ale w obecnej sytuacji do transferu nie dojdzie.