Media: Stojanović przejdzie operację

fot. Mishka / Legionisci.com
Redakcja
źródło: Ekipa

Jak informują słoweńskie media, Petar Stojanović przejdzie operację, po której czeka go długa przerwa w grze. 

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Zawodnik Legii był powołany na czerwcowe mecze reprezentacji Słowenii z Cyprem i Chorwacją. W marcu także otrzymał powołanie na spotkania kadry, pojechał z urazem i wrócił z kontuzją, po której musiał pauzować i przejść rehabilitację. Teraz stawił się na zgrupowaniu reprezentacji, ale okazało się, że uraz ścięgna jest na tyle poważny, iż konieczna będzie operacja.

 

Jak informuje Ekipa, Petar Stojanović ma zostać w najbliższych dniach zoperowany w Finlandii, po czym czeka go kilkumiesięczny okres rekonwalescencji. Słoweńskie media dodają, że zawodnik planował odejść latem z Legii, ale w obecnej sytuacji do transferu nie dojdzie. 



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Komentarze (1)

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Obcy - 14 minut temu, *.t-mobile.pl

I do końca kontraktu będzie nas doił z kasy. Oczywiście bez gry. Cwany lis z niego.

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