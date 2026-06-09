Doping kibiców na 1. meczu finałowym z Zastalem

Ponad 2 tysiące kibiców pojawiło się na 1. meczu finałowym pomiędzy koszykarzami Legii Warszawa i Zastalem Zielona Góra. Na promenadzie trybuny głównej dostawione zostały krzesełka, ale zainteresowanie spotkaniem było w stolicy zdecydowanie większe niż pojemność hali OSiR Bemowo. Z której Legia korzystać będzie jeszcze na pewno przez dwa kolejne sezony, zanim powstanie nowa hala na Skrze.

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Oczywiście bilety na finałowe spotkanie rozeszły się błyskawicznie. Kibice Legii ubrani byli w jednakowe białe koszulki "Job's not finished", które przed meczem zostały rozłożone na krzesełkach - dzięki temu wszyscy przybyli do hali mieli je na sobie i trybuny bemowskiej hali (może niedużej, ale na pewno bardzo klimatycznej) wyglądały doskonale.

Fani Zastalu otrzymali pulę 250 wejściówek, którą wykorzystali i przez cały mecz prowadzili bardzo dobry doping. Zaprezentowali znany już z wcześniejszych spotkań swojej drużyny malowany transparent "Zastal Express", a jeden z ich kibiców przebrany był za konduktora (przez całe spotkanie).

Mecz poprzedziło odegranie Mazurka Dąbrowskiego (dwie zwrotki), po czym kibice odśpiewali "Sen o Warszawie". Później ruszyliśmy z dopingiem, który miał ponieść Legię do pierwszej wygranej w serii finałowej (do czterech wygranych). Na początku spotkania na wszystkich trybunach zaprezentowana została baloniada w barwach, a po kilku minutach gry, wszystkie balony zostały z hukiem przebite.

O ile zeszłoroczne mistrzostwo zdobyte po 56. latach było wielką niespodzianką, to obecnie nasi gracze są faworytami (a przynajmniej byli przed startem serii) do dziewiątego tytułu dla naszego klubu. Fani Legii starali się z całych sił nakręcić wszystkie trybuny do wspólnych śpiewów. Często się to udawało i było piekielnie głośno, ale zupełnie szczerze - wiemy doskonale, że stać nas na więcej. Mecz był niezwykle emocjonujący... jeszcze 5 sekund przed końcem zanosiło się na dogrywkę, ale ostatecznie to zielonogórzanie zdobyli punkty na wagę pierwszej wygranej w serii. I to oni mogli świętować po meczu ze swoimi kibicami.

Mecz numer dwa rozegramy w najbliższą środę o 20:15 również na Bemowie. Zachęcamy do wcześniejszego przybycia na miejsce i głośnego wsparcia dla naszej drużyny. O mistrzostwo walcz, ukochana ma...