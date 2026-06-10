Legioniści pomagali w schronisku dla zwierząt

W czerwcowy długi weekend kibice Legii po raz kolejny pomagali w schronisku dla zwierząt. Legioniści z Białołęki wraz z Legijnym Bródnem stawili się w 9 osób w Fundacji Wzajemnie Pomocni, przywieźli zapas karmy dla kotów, dywany, materace, pościele i wykładziny.

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"Następnie przez niemal 7 godzin: wykaszamy około 1000 m2 trawy na wybiegach dla psów, układamy i porządkujemy w kontenerze karmę, pościele i inne użytkowe rzeczy związane z funkcjonowaniem schroniska, wyprowadzamy kilkanaście psów na spacer, sprzątamy i wykonujemy inne mniejsze robótki, które zostają nam zlecane na bieżąco.

Dzień był bardzo owocny, przy czym na pewno pomogła nam wyśmienita pogoda, która tego dnia nam towarzyszyła. Jak zawsze dziękujemy bardzo za bardzo miłą gościnę w fundacji i zachęcamy wszystkich, aby chociaż raz w ramach spaceru wybrać się i wyjść z pieskami, które odwdzięcza się radością, której nie da się dostrzec na co dzień" - relacjonują Białołęccy Legioniści.











