Koszykówka

Pluta i Kolenda powołani na dwa lipcowe mecze reprezentacji

Andrzej Pluta | fot. Maciek Gronau / Legionisci.com
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

Znamy już 18-osobowy skład reprezentacji Polski na zgrupowanie w Krakowie przed meczami z Austrią i Holandią w ramach kwalifikacji do mistrzostw Świata. Powołania otrzymali dwaj zawodnicy Legii - Andrzej Pluta oraz Michał Kolenda.

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Biało-Czerwoni rozpoczną treningi już 21 czerwca w Krakowie. Później czekają ich dwa spotkania towarzyskie. Następnie - już w lipcu - reprezentacja Polski zagra dwa spotkania w ramach kwalifikacji do mistrzostwa świata. 3 lipca w Wiedniu zmierzy się z Austrią, natomiast 6 lipca w Tauron Arenie Kraków podejmie Holandię.



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