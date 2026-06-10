Zapowiedź 2. meczu finałowego z Zastalem

W środowy wieczór w hali na Bemowie czeka nas drugie spotkanie finałowej serii Legii z Zastalem Zielona Góra, której triumfator wywalczy mistrzostwo Polski. Do zakończenia serii co prawda jeszcze daleko - na razie mamy prowadzenie Zastalu 1:0, a cała rywalizacja toczyć się będzie do czterech wygranych. Wierzymy, że jak przed rokiem, Legia po porażce w pierwszym meczu finału, odpowie przekonującą wygraną.

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Pierwszy mecz, który rozegrany został 48 godzin wcześniej, przez długi czas toczony był pod dyktando Legii. Podopieczni Heiko Rannuli byli na prowadzeniu przez blisko 30 minut, ale nie wykorzystali swoich momentów, by odskoczyć rywalowi i wypracować sobie większą przewagę. Wydawało się, że taki moment będzie miał miejsce, kiedy w II połowie nasi gracze wyszli na 8-punktowe prowadzenie, ale zielonogórzanie straty zniwelowali w ekspresowym tempie, po tym jak DJ Brewton ukarany został przewinieniem niesportowym na Filipie Matczaku.

Sam Filip musiał udać się do szpitala do Międzylesia i czwartą kwartę śledził już w karetce. Jako, że nos został złamany, a specjalna maska ochronna nie będzie jeszcze gotowa na środę, w meczu numer 2, Zastal będzie musiał sobie radzić bez tego gracza. Co oznaczać może minuty dla Marcina Woronieckiego, który w pierwszym spotkaniu nawet na moment nie powąchał parkietu. Możliwe też, że trener postanowi dłużej trzymać na parkiecie Garrisona, który w poniedziałek zagrał niespełna 19 minut i musiał opuścić boisko po piątym przewinieniu. Swoją robotę wykonał jednak perfekcyjnie - bronił Andrzeja Plutę tak, że MVP sezonu zasadniczego nie miał swobody, a Zastal z Garrisonem na placu zaliczył bilans +15.

Legia miała spore problemy ze skutecznością z dystansu (26%), ale przynajmniej wobec słabszej dyspozycji nie forsowała rzutów za 3 (6/23 próby). Nie wspominając o skuteczności z linii rzutów wolnych (18/30, co daje zaledwie 60 procent) oraz pudłowanych raz za razem lay-upach. Tego ostatniego nie można nawet tłumaczyć dobrą obroną Zastalu, czy groźnym pod kątem bloków Szumercie. Biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty oraz fakt, że przegraliśmy mecz jednym posiadaniem (a Ojars miał dobrą pozycję by doprowadzić do dogrywki) - możemy wierzyć, że tak słabego meczu w tej serii już nie rozegramy.

Nasz zespół jest znany przede wszystkim z twardej obrony - w tym elemencie gry legioniści są w trwającym sezonie jedną z najlepszych ekip. Nie można jednak zapominać o naprawdę przyzwoitym ataku "Zielonych Kanonierów". A 74 zdobyte punkty z pierwszego meczu z Zastalem to nasz najgorszy wynik w całym 2026 roku (a był to dla nas 26 występ w tym roku) - mniej punktów zdobyliśmy ostatnio na koniec grudnia w Gdyni przeciwko Arce (73).

O ile występ Matczaka jest praktycznie niemożliwy, to w środę ekipę Zastalu wzmocni Phil Fayne, który wrócił z USA, gdzie - z powodu tragedii rodzinnej - udał się w trakcie półfinałów z Arką (opuścił trzeci mecz). W ostatnim czasie zawodnik trenował indywidualnie, ponadto lekkiego urazu nabawił się w trakcie serii półinałowej, ale na pewno obecność tego dynamicznego i skocznego gracza wzmocni siłę zielonogórzan w strefie podkoszowej.

W Legii możemy spodziewać się rotacji w składzie - prawdopodobnie do kadry meczowej wróci Race Thompson, który pauzował od drugiej połowy pierwszego meczu serii z Dzikami. Ostatnio kiedy wracał do gry po jednomeczowej absencji, wyglądał doskonale, nabuzowany energią. Liczymy na podobną energię w dzisiejszym spotkaniu. Wierzymy zresztą, że zobaczymy ją od całej drużyny i Legia odpowie rywalom za niespodziewaną porażkę z pierwszego meczu. Zapewne obaj trenerzy przygotują delikatne modyfikacje gry swoich zespołów i szczególnie dotyczyć to będzie gry naszych "ball handlerów". W poniedziałek Andrzej Pluta został mocno odcięty od pozycji w ataku, DJ Brewton także rzadziej dochodził do pozycji rzutowych (3/7 z gry) - tak niewielu rzutów nie oddał od początku marca i spotkania wyjazdowego z Anwilem. Jedynie Jayvon Graves w poniedziałek mocno aktywny - zdobył 28 punktów, zaliczył 10 zbiórek i wymusił 7 przewinień, a nade wszystko mocno pracował w defensywie. Legioniści rzadziej dzielili się piłką (tylko 15 asyst), a trener Rannula miał także wiele zastrzeżeń do gry jeden na jeden i przegrywanych w ten sposób pojedynków.

Porażka z poniedziałku przerwała serię ośmiu wygranych Legii z Zastalem, jak również serię domowych wygranych Legii (również 8). Dla przypomnienia, zeszłoroczną serię finałową ze Startem rozpoczęliśmy od porażki 81:82 w pierwszym meczu w Lublinie, na co odpowiedzieliśmy wygraną 84:78 w meczu drugim. Także w rywalizacji finałowej ze Śląskiem (sezon 2021/22), Legia po przegranym meczu nr1, w drugim spotkaniu doprowadziła do remisu.

Środowy mecz finałowy rozpocznie się o godzinie 20:15 w hali OSiR Bemowo. Zachęcamy kibiców, by założyli białe koszulki, które otrzymali w poniedziałek. Wszystkie wejściówki wyprzedane zostały w przedsprzedaży. Bezpośrednią transmisję będzie można obejrzeć w Polsacie Sport 1. W przerwie meczu w Koszykarskiej Kumulacji LOTTO będzie można wygrać aż 20 tysięcy złotych - aby wziąć w niej udział, trzeba złapać piłeczki rzucane przez Cheer Angels w przerwie między pierwszą i drugą kwartą. Konkurs jest tylko dla osób pełnoletnich. W hali na Bemowie, tak jak w poniedziałek, stawi się także liczna grupa kibiców z Zielonej Góry.

LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 30-16

Liczba wygranych/porażek u siebie: 16-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 87,4 / 80,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,2%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 58,0%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 71,8%

Skład: Andrzej Pluta, Dominic Brewton, Błażej Czapla (rozgrywający), Jayvon Graves, Maksymilian Wilczek, Wojciech Tomaszewski, Tytus Antoniuk (rzucający), Carl Ponsar, Michał Kolenda, Ojars Silins, Race Thompson, Krzysztof Antosik, Wojciech Błoch (skrzydłowi), Matthias Tass, Shane Hunter, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski

Najwięcej punktów: Dominic Brewton III śr. 14,8, Jayvon Graves 13,7, Andrzej Pluta 13,4, Race Thompson 12,0.

Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Jayvon Graves, Michał Kolenda, Carl Ponsar, Race Thompson.

Wyniki: Trefl Sopot (d, 82:96), Start Lublin (d, 90:68), Rytas Wilno (w, 93:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 67:82), Promitheas Patras (d, 64:68), Czarni Słupsk (d, 87:76), MLP Academics Heidelberg (w, 67:74), Stal Ostrów (d, 98:89), Anwil Włocławek (d, 80:75), Promitheas Patras (w, 72:85), Zastal Zielona Góra (w, 71:88), Śląsk Wrocław (w, 98:84), Rytas Wilno (d, 77:79), Dziki Warszawa (d, 79:84), Trefl Sopot (d, 78:88), Górnik Wałbrzych (w, 81:79), MLP Academics Heidelberg (d, 83:88), GTK Gliwice (w, 81:89), Miasto Szkła Krosno (d, 82:68), Arka Gdynia (w, 106:73), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 84:63), King Szczecin (w, 83:81), Miasto Szkła Krosno (w, 87:94), Start Lublin (w, 52:84), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:81), Czarni Słupsk (w, 87:82), Stal Ostrów Wlkp. (w, 75:83), Trefl Sopot (w, 83:80), Anwil Włocławek (w, 83:91), Zastal Zielona Góra (d, 84:66), Śląsk Wrocław (d, 99:104), Dziki Warszawa (w, 88:95), Trefl Sopot (w, 93:100), Górnik Wałbrzych (d, 93:68), GTK Gliwice (d, 93:66), Arka Gdynia (d, 91:84), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 85:90), King Szczecin (d, 88:84), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 100:66), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 89:84), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 92:91), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 86:98), Dziki Warszawa (d, 98:80), Dziki Warszawa (d, 78:76), Dziki Warszawa (w, 78:91), Zastal Zielona Góra (d, 74:77).

Ostatnie mecze obu drużyn:

08.06.2026 Legia Warszawa 74:77 Zastal Zielona Góra (finał play-off)

14.03.2026 Legia Warszawa 84:66 Zastal Zielona Góra

09.11.2025 Zastal Zielona Góra 71:88 Legia Warszawa

09.02.2025 Legia Warszawa 85:79 Zastal Zielona Góra

20.10.2024 Zastal Zielona Góra 84:94 Legia Warszawa

03.01.2024 Zastal Zielona Góra 71:92 Legia Warszawa

22.09.2023 Legia Warszawa 90:72 Zastal Zielona Góra

03.05.2023 Legia Warszawa 87:81 Zastal Zielona Góra

08.01.2023 Zastal Zielona Góra 90:106 Legia Warszawa

05.02.2022 Legia Warszawa pd. 79:85 Zastal Zielona Góra

22.12.2021 Zastal Zielona Góra 100:66 Legia Warszawa

01.01.2021 Legia Warszawa pd. 78:85 Zastal Zielona Góra

08.09.2020 Stelmet Zielona Góra 98:83 Legia Warszawa

29.01.2020 Legia Warszawa 89:97 Stelmet Zielona Góra

17.10.2019 Stelmet Zielona Góra 103:64 Legia Warszawa

17.04.2019 Stelmet Zielona Góra 100:96 Legia Warszawa

02.01.2019 Legia Warszawa 59:76 Stelmet Zielona Góra

22.03.2018 Stelmet Zielona Góra 100:89 Legia Warszawa

16.02.2018 Stelmet Zielona Góra 109:63 Legia Warszawa (Puchar Polski)

03.12.2017 Legia Warszawa 78:95 Stelmet Zielona Góra

ORLEN ZASTAL ZIELONA GÓRA

Liczba wygranych/porażek: 24-15

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 12-9

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,7 / 80,2

Średnia skuteczność rzutów z gry: 48,3%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,7%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 55,1%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,5%

Skład: Andrzej Mazurczak, Conley Garrison, Filip Matczak, Marcin Woroniecki (rozgrywający), Chavaughn Lewis, Bartosz Chęciński, Michał Góreńczyk, Jakub Kowacki (rzucający), Jayvon Maughmer, Jakub Szumert, Patrick Cartier, Phil Fayne, Miłosz Majewski (skrzydłowi), Sagaba Konate, Krzysztof Sulima (środkowi)

trener: Arkadiusz Miłoszewski

Najwięcej punktów: Chavaughn Lewis 16,4, Jakub Szumert 13,5, Andrzej Mazurczak 12,2.

Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Mazurczak, Conley Garrison, Jayvon Maughmer, Jakub Szumert, Krzysztof Sulima/Phil Fayne.

Wyniki: Górnik (d, 79:86), GTK (w, 62:86), Arka (d, 75:77), MKS (d, 82:70), King (w, 80:66), Legia (d, 71:88), Start (w, 77:91), Twarde Pierniki (w, 95:81), Czarni (w, 63:95), Stal (d, 98:84), Anwil (d, 91:82), Miasto Szkła (d, 98:84), Śląsk (w, 90:85), Trefl (d, 92:90), Dziki (w, 98:86), Trefl (w, 78:75), Górnik (w, 82:89), GTK (d, 98:81), Arka (w, 71:82), MKS (w, 91:86), King (d, 74:75), Legia (w, 84:66), Start (d, 76:73), Twarde Pierniki (d, 88:90), Czarni (d, 96:80), Stal (w, 75:82), Anwil (w, 79:70), Miasto Szkła (w, 87:99), Śląsk (d, 76:80), Dziki (d, 105:86).

Play-in: Anwil (w, 71:86).

Play-off: King (w, 80:78), King (w, 79:82), King (d, 84:70), King (d, 86:80), Arka (w, 64:90), Arka (w, 83:85), Arka (d, 96:89), Legia (w, 74:77).

Termin meczu: środa, 10 czerwca 2026 roku, g. 20:15

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: 70, 95, 105, 115, 159, 249, 349 zł (ulgowe) oraz 80, 105, 115, 125, 189, 350, 499 zł (normalne)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Transmisja: Polsat Sport 1

Autor: Marcin Bodziachowski