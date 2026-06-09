Rudawski mistrzem świata Masters kl. ILCA 6

Zawodnik żeglarskiej Legii Warszawa, Marcin Rudawski został mistrzem Świata Masters w kl. ILCA 6. Legionista wygrał 8 z 10 wyścigów, a dwóch zajął drugie miejsce. To ósmy tytuł mistrza świata Rudawskiego.

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"Jeszcze nigdy w swojej karierze nie rozegrałem mistrzostw z takimi wynikami. I chyba właśnie dlatego trudno mi na razie ubrać w słowa wszystko, co dziś czuję. Radość. Ogromna satysfakcja. Wdzięczność. Ale też pewne niedowierzanie, że przez całe regaty potrafiłem żeglować na tak wysokim i równym poziomie. Nie chcę pisać o dominacji, bo wiem, jak wiele może wydarzyć się w każdym żeglarskim wyścigu. Jak niewiele czasami dzieli pierwsze miejsce od drugiego i jak łatwo jeden błąd może zmienić cały obraz zawodów. Tym bardziej cieszę się, że przez dziesięć wyścigów utrzymałem poziom, jakiego wcześniej na mistrzostwach nie osiągnąłem. Najbardziej zaskoczył mnie jednak spokój. Przed najważniejszymi zawodami zawsze pojawiały się u mnie stres, napięcie i duże emocje. Tym razem było inaczej. Już przed pierwszym startem czułem, że od strony mentalnej jestem do tych mistrzostw przygotowany najlepiej, jak potrafię. Nie wiem jeszcze, skąd dokładnie wziął się ten spokój. Być może to doświadczenie. Być może zaufanie do wykonanej pracy. A może po prostu się starzeję. Na dokładniejsze wnioski przyjdzie jeszcze czas. Dzisiaj chcę przede wszystkim nacieszyć się tym momentem. Po raz ósmy zostałem Mistrzem Świata. I to zdecydowanie nie jest uczucie, do którego można się przyzwyczaić. Dziękuję wszystkim partnerom, dzięki którym ten wyjazd i start były możliwe" - relacjonuje zawodnik Legii.