Legia skończyła sezon 2025/26 w rugby 7 na 4. miejscu

6 czerwca w Poznaniu rozegrany został turniej finałowy Mistrzostw Polski Seniorów w rugby 7 w sezonie 2025/26. Legioniści zakończyli rozgrywki na miejscu 4. Mistrzem Polski zostali rugbiści Posnanii Poznań, a medale zdobyli także Rugby Club Koszalin i Tytan Gniezno.

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W fazie grupowej Legia przegrała z Rugby Klub Warszawa 5-33, a następnie w meczu o 5. miejsce pokonała Biesal 31-21.

Klasyfikacja turnieju w Poznaniu:

1. KS Posnania Poznań - 30 punktów

2. Rugby Club Koszalin - 28 punktów

3. GKR Tytan Gniezno - 26 punktów

4. Rugby Klub Warszawa - 24 punkty

5. RC Legia Warszawa - 22 punkty

6. Rugby Biesal - 20 punktów

7. RK Kaskada Szczecin - 18 punktów

8. KS AZS AWF Warszawa - 16 punktów

9. Miedziowi Rugby Lubin - 14 punktów

Klasyfikacja generalna sezonu 2025/2026:

1. KS Posnania Poznań - 232 punkty - Mistrz Polski

2. Rugby Club Koszalin - 228 punktów - Wicemistrz Polski

3. GKR Tytan Gniezno - 202 punkty - Trzecie miejsce

4. RC Legia Warszawa - 144 punkty

5. Miedziowi Rugby Lubin - 120 punktów

6. Rugby Klub Warszawa - 116 punktów

7. RK Kaskada Szczecin - 114 punktów

8. Rugby Biesal - 90 punktów

9. KS AZS AWF Warszawa - 78 punktów

10. Niedźwiedzie Białystok - 32 punkty