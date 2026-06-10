Rugby

Legia skończyła sezon 2025/26 w rugby 7 na 4. miejscu

fot. Jan Michalak-Wydra
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

6 czerwca w Poznaniu rozegrany został turniej finałowy Mistrzostw Polski Seniorów w rugby 7 w sezonie 2025/26. Legioniści zakończyli rozgrywki na miejscu 4. Mistrzem Polski zostali rugbiści Posnanii Poznań, a medale zdobyli także Rugby Club Koszalin i Tytan Gniezno.

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W fazie grupowej Legia przegrała z Rugby Klub Warszawa 5-33, a następnie w meczu o 5. miejsce pokonała Biesal 31-21.

Klasyfikacja turnieju w Poznaniu:
1. KS Posnania Poznań - 30 punktów
2. Rugby Club Koszalin - 28 punktów
3. GKR Tytan Gniezno - 26 punktów
4. Rugby Klub Warszawa - 24 punkty
5. RC Legia Warszawa - 22 punkty
6. Rugby Biesal - 20 punktów
7. RK Kaskada Szczecin - 18 punktów
8. KS AZS AWF Warszawa - 16 punktów
9. Miedziowi Rugby Lubin - 14 punktów

Klasyfikacja generalna sezonu 2025/2026:
1. KS Posnania Poznań - 232 punkty - Mistrz Polski
2. Rugby Club Koszalin - 228 punktów - Wicemistrz Polski
3. GKR Tytan Gniezno - 202 punkty - Trzecie miejsce
4. RC Legia Warszawa - 144 punkty
5. Miedziowi Rugby Lubin - 120 punktów
6. Rugby Klub Warszawa - 116 punktów
7. RK Kaskada Szczecin - 114 punktów
8. Rugby Biesal - 90 punktów
9. KS AZS AWF Warszawa - 78 punktów
10. Niedźwiedzie Białystok - 32 punkty



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