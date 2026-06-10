I liga: Legionistki 2-1 Medyk Konin

Dziś w LTC rozegrane zostało spotkanie ostatniej kolejki I ligi kobiet, w którym Legionistki Warszawa podejmowały Medyka Konin. Spotkanie zakończyło się naszą wygraną 2-1, a zwycięskiego gola zdobyła Milena Prochowska. Legionistki już wcześniej zapewniły sobie awans do ekstraligi.

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Legionistki zakończyły sezon z 58. punktami i bilansem 19 zwycięstw, 1 remisem i dwiema porażkami. Z przewagą siedmiu punktów nad drugą w tabeli Ślęzą Wrocław.

Legionistki Warszawa 2-1 (1-1) Medyk Konin

1-0 5 min. Materek

1-1 43 min. Budzińska

2-1 66 min. Prochowska

Legionistki: Kwiatkowska - Rzeszotek, Łysiak, Grosicka, Przybylska, Jankiewicz, Materek, Bujak (k), Bużan, Drożyńska, Dubiel.