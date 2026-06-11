Jeszcze trzy! Doping kibiców i zdjęcia z 2. meczu finałowego z Zastalem

W środę wieczorem hala na warszawskim Bemowie ponownie zapełniła się po brzegi, a z trybun nasz zespół dopingowało ok. 2,1 tys. kibiców. Wszystkie bilety oczywiście rozeszły się na pniu.

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Legia Warszawa 104-82 Zastal Zielona Góra - Maciek Gronau / 50 zdjęć

Legia Warszawa 104-82 Zastal Zielona Góra - Marcin Smoliński / 84 zdjęcia



Spotkanie poprzedziło odegranie Mazurka Dąbrowskiego, a przed samym meczem miała miejsce nowa legijna tradycja, tzn. legijny rytm wybijany przez Cheer Angels na bębnie. Fani Legii od samego początku ruszyli z głośnym wsparciem dla naszej drużyny, a dobre otwarcie spotkania ze strony naszych koszykarzy, jeszcze bardziej nakręciło obie strony. W pierwszych minutach na trybunie za koszem zaprezentowana została baloniada w barwach Legii, a niedługo później z hukiem zostały przebite baloniki.





Tego dnia ekipa z Zielonej Góry, choć w podobnej liczebności (znów z tym samym transparentem "Zastal Express"), była w zdecydowanie gorszej formie. Przez trzy kwarty naprawdę rzadko przebijali się ze swoimi śpiewami. Co nieco odżyli w IV kwarcie, ale wyraźnie mieli słabszy dzień, na co z pewnością przełożyła się słabsza postawa ich drużyny.

Legia w drugiej połowie zaczęła grać iście koncertowo, co jeszcze mocniej podkręciło poziom decybeli. "O mistrzostwo walcz, ukochana ma, o mistrzostwo walcz, Legio Warszawa" - śpiewali głośno kibice. Fajnie, że coraz częściej do wspólnych śpiewów włączają się wszystkie trybuny. Miały miejsce pozdrowienia dla zaprzyjaźnonego MKS-u Dąbrowa Górnicza oraz śpiewy "Legia i Zagłębie, Zagłębie i Legia". Kiedy parkiet opuszczał Andrzej Pluta, z trybun skandowano głośno "MVP, MVP", a najlepszy zawodnik sezonu zasadniczego w fantastyczny sposób poprowadził nasz zespół do przekonującej wygranej, dzięki której wyrównaliśmy stan serii (do czterech wygranych).

Po meczu kibice podziękowali zawodnikom za walkę i wygraną, po czym skandowali "Jeszcze trzy! Jeszcze trzy!". Tyle zwycięstw dzieli nas bowiem od obrony mistrzostwa Polski. Teraz przed nami dwa mecze w wypełnionej po brzegi 5-tysięcznej hali Zielonej Górze - w sobotę o 19:00 i poniedziałek o 20:15.



fot. Bodziach

